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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 16:30 BJT

中国称愿向联合国派出叙利亚观察员

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月20日电---中国外交部周五表示，中国愿意向联合国派出叙利亚观察员。

外交部发言人刘为民在北京召开的例行记者会上作出了上述表示。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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