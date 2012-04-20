《中国企业债发行日程表》--4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *合肥鑫城国资 12 7 7.88% AA 4/23-4/25 民生证券 国开证券 ===================================================================================== *凉山国投 5 7 前5年票面利率7.58% AA 4/23-4/25 中信建投证券 (第5年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== *中国机械 11 7 前5年票面利率4.93% AAA 4/23-4/25 中信建投证券 工业集团 (第5年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 岱海发电 10 3 5.98% AA 4/18-4/24 中银国际证券 ===================================================================================== 吉安城投 16 7 7.80% AA 4/20-4/24 宏源证券 (自第三年末起每年偿还20%本金) ===================================================================================== 瓦房店国资 15 7 8.55% AA- 4/19-4/25 安信证券 经营管理中心 (第三年末起每年偿还20%本金;以海域使用权担保) ===================================================================================== 重庆兴荣 8 7 8.35% AA- 4/19-4/25 德邦证券 国资公司 (第三年末起每年偿还20%本金;以土地使用权担保) ===================================================================================== 十堰城投 12 7 7.98% AA 4/20-4/26 长江证券 (自第三年末起每年偿还20%本金) 国开证券 ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3