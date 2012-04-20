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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 17:44 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月20日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*合肥鑫城国资  12         7          7.88%        AA       4/23-4/25       民生证券
                                                                           国开证券
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*凉山国投       5         7   前5年票面利率7.58%  AA       4/23-4/25     中信建投证券
               (第5年末附发行人上调利率选择权和投资者回售选择权)
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*中国机械      11         7   前5年票面利率4.93%  AAA      4/23-4/25     中信建投证券
工业集团       (第5年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权)
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岱海发电       10         3          5.98%        AA       4/18-4/24   中银国际证券
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吉安城投       16         7          7.80%        AA       4/20-4/24       宏源证券
                          (自第三年末起每年偿还20%本金)                                                                       
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瓦房店国资     15         7          8.55%        AA-      4/19-4/25       安信证券
经营管理中心              (第三年末起每年偿还20%本金;以海域使用权担保)
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重庆兴荣        8         7          8.35%        AA-      4/19-4/25       德邦证券
国资公司                  (第三年末起每年偿还20%本金;以土地使用权担保)
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十堰城投       12         7          7.98%        AA       4/20-4/26       长江证券
                          (自第三年末起每年偿还20%本金)                    国开证券                                                   
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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