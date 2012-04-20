日产称2014年将在华生产英菲尼迪

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透东京4月20日电(记者 Chang-Ran Kim)---日产汽车(7201.T)周五表示，公司将从2014年开始在中国生产旗下豪华品牌英菲尼迪，此举旨在挑战德国汽车制造商在中国的主导地位。
在中国本土生产英菲尼迪将使日产在与奥迪汽车(NSUG.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马汽车(BMW AG)(BMWG.DE)的竞争中处于更有利的位置。这些外国制造商早已在中国设厂生产。中国对进口汽车征收25%的进口关税。
日产在声明中表示，日产在华合资企业东风汽车有限公司(0489.HK)旗下工厂将负责生产英菲尼迪的两款待定车型。但声明未提供销量或生产目标。
根据中期发展计划，日产计划到2016年前在全球销售50万辆英菲尼迪，称中国市场将占很大比重。
日产负责英菲尼迪的执行副总裁Andy Palmer在声明中表示：“为实现该品牌宏大的销售目标……实现英菲尼迪在全球最大汽车市场的本地化生产不是确保成功的可选项，而是必选项。”
在截止到2011年3月的财年，英菲尼迪的全球销量约为14.6万辆，主要集中在美国。英菲尼迪去年在中国的销量仅为16,126辆，远低于大众(VOWG_p.DE) 旗下高端品牌奥迪的销量。（完）
--编译 靳怡雯;审校 王凤昌
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3