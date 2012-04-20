日产称2014年将在华生产英菲尼迪

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路透东京4月20日电(记者 Chang-Ran Kim)---日产汽车(7201.T)周五表示，公司将从2014年开始在中国生产旗下豪华品牌英菲尼迪，此举旨在挑战德国汽车制造商在中国的主导地位。

在中国本土生产英菲尼迪将使日产在与奥迪汽车(NSUG.DE)、戴姆勒(DAIGn.DE)和宝马汽车(BMW AG)(BMWG.DE)的竞争中处于更有利的位置。这些外国制造商早已在中国设厂生产。中国对进口汽车征收25%的进口关税。

日产在声明中表示，日产在华合资企业东风汽车有限公司(0489.HK)旗下工厂将负责生产英菲尼迪的两款待定车型。但声明未提供销量或生产目标。

根据中期发展计划，日产计划到2016年前在全球销售50万辆英菲尼迪，称中国市场将占很大比重。

日产负责英菲尼迪的执行副总裁Andy Palmer在声明中表示：“为实现该品牌宏大的销售目标……实现英菲尼迪在全球最大汽车市场的本地化生产不是确保成功的可选项，而是必选项。”

在截止到2011年3月的财年，英菲尼迪的全球销量约为14.6万辆，主要集中在美国。英菲尼迪去年在中国的销量仅为16,126辆，远低于大众(VOWG_p.DE) 旗下高端品牌奥迪的销量。（完）