《日本金融分析》市场形势所迫,日本央行或无抵制买入长期公债的托词

路透东京4月20日电---过去几个月日本央行做了很多满足政府愿望的事情,该行坚定地承诺结束通缩,并在经济开始升温时放松政策.

央行一直拒绝通过资产购买计划购买较长期政府公债,但现在可能不得不最快于下周打出此招.

央行一直辩称,购买长期债券可能被视为跨越了短期激励举措,与印发货币为政府支出提供资金的界限,后者相当于货币化日本膨胀的债务.

这种观点认为,这么做会打击市场对于货币政策、政府修复财政能力的信心,最终将会给日圆造成拖累.

不过央行的一个理由站不住脚:即市场似乎对此并不特别看中.

实际上却恰恰相反,多数投资者和分析师与政界人士站在一条线上,称日本央行应更激进地扩大其资产负债表以刺激疲弱的经济、削弱日圆并将日本拯救出已陷入10年之久的通缩泥潭.

"日本央行应有更多行动.它在行事上应该更为激进,并推高资产价格."摩根士丹利MUFG驻东京副总裁Le Ngoc Nhan称.

"日本央行不该担心通胀,因为日本还没有走出通货紧缩."

阻碍日本央行购买较长期公债的另一个原因是,其担心买债行为可能加大其在必要时退出刺激政策的难度.

这倒是有些道理.

自从2001-2006年央行实施量化宽松措施以来,日本央行至今一直在大举买入各种到期时间的公债,今年购买规模料达到约2,600亿美元,因市场和经济均未做好结束购买并紧缩政策的准备.

但央行官员正左右为难,因为目前要是把他们对于撤出刺激政策的关切公之于众,那么将会对他们有关抗击通缩的承诺蒙上阴影.

"大举购买公债是一个相当非传统的政策,因此需要谨慎实施,"前日本央行副总裁武藤敏郎在3月份的一次采访中对路透说.武藤敏郎被视为会接替日本央行总裁白川方明的有力人选.

"现在日本央行不应该强调政策的退出,因为这将给市场造成一种印象,即央行在大胆行动方面犹豫不决.但去考虑一种退出的策略的必要性一直存在."

参看日本央行资产负债表/GDP之比相关图表,请点选:(link.reuters.com/jyh34s).

参看日本央行公债购买相关图表,请点选:(link.reuters.com/ceh77s).

参看全球利率相关图表,请点选:(link.reuters.com/xyb96s).

**心理效应**

含蓄承诺将采取大胆措施,正是日本央行2月行动如此有效的原因所在.央行设定1%的通胀目标,并将资产购买计划中的公债购买目标调高10万亿(兆)日圆.市场将其视作央行对长期宽松政策许下承诺.

虽说日本央行在3月和4月9-10日会议上暂且按兵不动,令部分交易商和政界感到失望,但熟悉央行思路的消息人士已告诉路透,央行或将考虑在下周的政策会议上扩大债券购买规模.[ID:nST0510581]

但按照该计划目前两年的时间期限,购买更多短期债券也许起不到很大效果.

央行官员承认这个作法的效果越来越小,因为两年期公债收益率已经降到0.1%低位.为驱散围绕其抗通缩诚信的疑虑,央行或需开始着眼五年期甚至10年期公债.

"要想政策真正起效,央行需要提高公债净持仓,"武藤敏郎说,其赞成向长债倾斜的作法.

武藤的话反映了这样一种思路,即让市场相信央行将"竭尽所能"遏制日圆汇率并催生一些通胀,这样做产生的心理效应与向经济挹注更多资金产生的直接效果同样重要.

**不可忽视风险**

白川方明和部分其他官员则认为,央行已经推出了有力的刺激措施,他们担心如果给受结构性问题困扰的经济注入太多低廉流动性,对于涉及的风险而言,可能会得不偿失.

他们担心的是,持有的大量公债,以以债务相对于经济规模衡,已经高于其他主要央行的水平,在需要收紧政策时可能会遭遇困难.

这促使日本央行在2001年采取措施,把债券持有量与流通中的货币价值挂钩,从而限制债券的总持仓.

部分经济学家认为,通过豁免资产购买计划,央行实际上已经放弃了该规定.而且央行一年购买的公债量几乎已经接近政府一年的借款数额40万亿(兆)日圆.

这对于有些人意味着,央行实际上已经在为公共支出提供资金,尽管理论上来讲,央行还需要直接购买债券才算是为政府融资.

东京巴克莱资本债券策略师森田长太郎表示,市场对此并不介意,因为他们明白购买债券的目的是为了货币宽松,而不是给政府项目融资.

目前政府和央行在货币刺激的必要性上看法大体一致,但如果政界人士依靠央行购买公债,而不采取收紧预算和实施改革等措施,这种状况可能发生改变.

"在央行提供流动性换来的片刻喘息之际,我们必需实施结构性的改革,"白川方明本周在纽约的演讲中表示.

"争取的时间可以有效利用,也可能被浪费掉."(完)