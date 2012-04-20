〔中国新债〕国开行披露全年发行计划明确预期,但未解决供给过大问题(更新版)

(新增市场人士评论和更多背景)

* 国开行预计今年其金融债招标总量10,550亿元,较去年略降

* 发行计划明确了市场预期,安抚紧张情绪

* 然并未改变国开债年内供给过大的根本问题

* 由此促发的中长期利率债小行情,或仅是昙花一现

路透北京/上海4月20日电---为安抚市场情绪,近期发债频频的中国国家开发银行[CHDB.UL]罕见披露其今年全年发行计划,以明确市场预期.虽然其今年招标总量较去年略降,但仍改变不了国开债年内供给过大的根本问题.

国开行周二创新发行的五债连发被市场戏称为"福娃债",并未达到其降低发行成本的初衷,反倒一度令市场对国开债供给忧虑升至近期顶点,中标利率亦多高于预期.作为回应,该行最新公布2012年招标发行预安排公告,并受到不少投资机构的高度赞扬.

"发行计划,投资人都很关心;有了发行计划,才能做投资计划,才能安排资金.国开能把明确发行时间这类内部底稿拿出来公告,发行工作值得表扬."北京一国有大行交易员称,"表明其(今年)不再大幅新增(发债)了,更多地是稳定市场预期."

国开行周五发布公告称,预计今年其金融债招标总量为10,550亿元人民币,较去年的10,649.1亿元略降.

但上述交易员同时指出,今年最大的问题,仍是供给和需求的问题,"今年国开的招标量跟去年也就差一百个亿,没根本变化,供给还是偏大."

另据中债登公开数据推算,预计今年国开行金融债净发行量为6,586.37亿元,较去年的7,024.27亿元减少约6.2%.

刊登在中国债券信息网的公告并显示,今年一季度国开行已发行金融债2,920亿元,该行预计二至四季度的债券招标总量分别为2,850亿元、3,300亿元和1,480亿元.

本周二国开行招标发行的五期固息金融债结果多较市场预期走高.主因近期债市市况本来就偏弱,国开债供给又略显密集,使新债进一步承压.[ID:nSB1493008]之后国开行于周四公告称,根据当前市场状况,经与投资人沟通,决定推迟原定于今日招标发行的五年期浮息金融债,新的招标时间为下周四(26日).

经银监会批复,国开行在2013年末之前发行的人民币债券风险权重为零,直至债券到期,并视同政策性金融债.该行债信政策自其商业化改革后,已连续三年得以延续,国开行称将继续深化发行品种和方式的创新,保持平稳适当的发债规模.[ID:nSB1482506]

**国开债供给过大问题并未解决**

尽管国开行全年发债计划在一定程度上明确了市场预期,安抚了紧张情绪,但市场人士表示,国开债年内供给过大的问题并未解决,二级市场的小幅走暖将是短期现象.

"的确,不管是招标量还是净发行量,都没少多少,"北京另一国有大行交易员称,"今年到期规模少,计划投资新债的规模也会少.投资计划少了,(国开)发行规模没怎么变,供给压力无疑就大了."

据中债登统计数据,2012年债券到期量约3.3万亿元,较2011年的5.64万亿元,缩水逾2.3万亿元.

虽然,机构债券规模还会受到货币政策、市场流动性状况等诸多因素的影响,但是到期资金规模的大降,无疑在很大程度上减少了机构可投向债券的资金总量,为机构忧虑国开债供给过多原因之所在.

上述消息发布后,二级市场上,国开债带动七年期以上中长期利率债收益率出现了一波下探.

剩余期限约为9.35年的国开固息债110248券最新双边报价tCN110248=CFXM为4.43%/4.33%,上一交易收报4.47%/4.40%;成交水平也从昨日收盘的4.46%,拉低至4.39%左右.

不过市场人士指出,上述行情的出现,除受到坊间流传的诸多政策放松传闻影响外,还应该与机构对国开今年新债发行规模的理解错误有关.

先前,市场普遍预期国开行今年将供给1.2万亿元左右的新债.1.055万亿元的招标总量一出,助推了部分交易力量的做多热情.

但是,上述大行人士表示,1.055万亿元的招标总量,应并不包括以定向和私募方式发行的国开债.假若考虑到这些形式的发行,国开行今年的新债供给量,较1.055万亿还是会略多一些,会很接近市场先前的预期,也会符合国开早先与投资者沟通的口径"2012年发行规模与去年差不多".

以下为国开行今年金融债预安排发行计划(单位:亿元人民币):

1.已发行部分请参见《中国2012年已发行金融债一览表》[CN/DBTCN]

2.其余发行计划安排:

二季度 三季度 四季度

发行时间 计划招标量 发行时间 计划招标量 发行时间 计划招标量

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4月5日 150(已招标) 7月3日 300 10月16日 200

4月10日 200(已招标) 7月10日 200 10月23日 300

4月17日 300(已招标) 7月17日 300 10月30日 200

4月26日 200 7月24日 200 11月6日 300

5月8日 300 7月31日 300 11月13日 200

5月15日 200 8月7日 200 11月20日 280

5月22日 300 8月14日 300 -----------------------

5月29日 200 8月21日 200 合计 1,480

6月5日 300 8月28日 300

6月12日 200 9月4日 200

6月19日 300 9月11日 300

6月26日 200 9月18日 200

----------------------- 9月25日 300

合计 2,850 ------------------------

合计 3,300

国开行称,本次公布的发行计划将替代前期公布的部分关键期限债券发行计划,此外发行人视市场情况有权对预安排计划进行调整.(完)

参看国开行今年金融债预安排发行计划详情,请点选中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)