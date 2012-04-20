〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数触20个月高位,受英国零售销售数据提振

投行观点：高盛将Ecolab Inc目标价从113美元上调至119美元，评级为卖出
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路透伦敦4月20日电---英国央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP周五触及20个月高位83.10.英镑延续近期强劲涨势,此前公布的数据显示,英国3月零售销售增幅远超预估.[ID:nSB1501222]
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