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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 18:24 BJT

欧洲将暂停对缅甸的制裁--法国外长

(本文由路透中文网编译并提供)

路透巴黎4月20日电---法国外长朱佩周五称，欧盟政府下周将暂停对缅甸的制裁，因该国进行了快速的政治和经济改革。

“下周一，我们将暂停对缅甸的制裁，但不是取消，因为我们希望确认缅甸正在走向民主道路。已经取得了进展，但是我们还没达到最终目标，”朱佩对BFM电视台说道。

欧盟外交官称，制裁被暂停，但并未取消，以敦促缅甸政府继续民主化进程。

反对派领袖昂山素季已公开表示支持这一方式。（完）

--编译 李富强;审校 程芳

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