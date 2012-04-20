版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 17:31 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶微跌,受累于经济成长忧虑

路透东京4月20日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五微跌,追随股市跌势,因全球经济成长的不确定性打压高风险资产,不过日圆趋弱提供支撑.

隔夜公布的美国初请失业金人数和制造业活动数据疲弱,令人们对经济成长的担忧重燃,导致美股走低,且在亚洲交易时段冲击商品相关货币.

TOCOM指标9月期胶<0#2JRU:>结算价下滑1.5日圆,报每公斤307.5日圆.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐