〔香港个股〕中移动首季净利符合预期,计划下周在香港推4G商用服务(更新版)

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
(新增分析师评论和首季业绩详情)
* 首季净利同比增长3.5%,符合预期
* 加速4G网络建设
* 香港下周推4G商用服务
路透香港/北京4月20日电---全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)首季净利符合预期,公司正加快建设基于中国标准的4G TD-LTE商用移动通信网络,以期为未来的业务增长夯实基础.
中移动香港分支周五宣布,将于下周推出新一代4G LTE流动数据服务,并包括全港首创的中港两地数据共用服务计划.
对于中国移动来说,采用4G技术对其至关重要.中国移动的3G网络基于自主的技术标准,与苹果(AAPL.O)iPhone等流行设备所使用的技术不兼容,令该公司倍感苦恼.
中国移动香港有限公司的新闻稿称,该全新的4G LTE服务提供的数据传输将较3G(第三代流动通讯)快50倍.该服务将于本月25日(下周三)正式推出.预期在今年底,4G LTE网络室外覆盖可达现有网络的100%覆盖水平,室内覆盖可达80%水平.
"我们对4G LTE技术发展前景非常乐观,相信各营运商会把网络发展重点转移至4G LTE."中国移动香港行政总裁李帆风表示.
他并指出,从各手机制造商得悉,2012年将有多达20款4G LTE手机及平板电脑应市,估计整体4G LTE的发展步伐将比当年的3G快.
此外,中国移动香港由今天起为本地客户提供中港两地数据融合共用的月费计划,令客户可节省外游时的数据漫游开支.
"2012年中国电信市场的竞争更为剧烈,竞争对手竞相引入低价智能手机以及热门的iPhone.中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)都想在中移动4G正式推出前扩大用户规模."CLSA分析师Elinor Sheung在一份研究报告中称.
**首季净利升3.5%,符合市场预期**
中国移动今日发布公告显示,2012年首季净利为278亿元人民币,同比升3.5%,基本符合市场预期.据路透综合三位分析师数据,市场原本预计其第一季度净利为282亿元人民币.
首季营运收入为1,274亿元人民币;当期每月每户收入(ARPU)为65元人民币.
中移动是唯一没有发售苹果热门手机iPhone的中国运营商.不过,中国移动上月表示,苹果已承诺,将使下一代的iPhone与TD-LTE兼容.
不过,分析人士亦指出,iPhone并非中移动的救命稻草.
"中国消费者的收入水平仍比较低,如果想到智能手机的用户流量提升,电信公司需要低价的手机产品."元大证券分析师Kelvin Ho表示.
"中国的电信公司不能完全依赖iPhones,因为说到底,高端用户在中国市场的规模并不大,必须服务于大众市场."他说.
截至3月底,中国移动的移动电话总用户为6.672亿,其中3G用户为5,956万户.
中国移动股价今日收高1.51%报87.45港元,盘中一度触及87.6港元的逾两年半高位;过去三个月累计涨幅13%.
大盘恒生指数.HSI今日仅小幅收高0.07%.(完)
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--发稿 黄运涛/李千仪/梁慧仪; 审校 乔艳红
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