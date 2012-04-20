〔中国金融〕最高法院未核准吴英死刑,该案发回浙江高院重审--新华

路透北京4月20日电---在中国备受关注的"吴英非法集资案"出现转机.中国最高人民法院周五称,未核准吴英死刑,将案件发回浙江高院重新审判.

新华社援引最高人民法院复核结论称,被告人吴英集资诈骗数额特别巨大,给受害人造成重大损失,同时严重破坏了国家金融管理秩序,危害特别严重,应依法惩处.

"吴英主观上具有非法占有的目的.吴英在早期高息集资已形成巨额外债的情况下,明知必然无法归还,却使用欺骗手段继续以高息."最高法院称,被告人吴英集资诈骗犯罪事实清楚,证据确实、充分,一审判决、二审裁定定性准确,审判程序合法.

然高法认为,吴英归案后,如实供述所犯罪行,并供述了其贿赂多名公务人员的事实,综合全案考虑,对吴英判处死刑,可不立即执行.根据相关规定,裁定不核准被告人吴英死刑,发回浙江省高级人民法院重新审判.

此前2月,最高法院受理吴英集资诈骗案的死刑复核,新闻发言人孙军工表示,吴英集资诈骗案件在一审、二审期间受到媒体和社会各界广泛关注,该案件犯罪数额特别巨大,案情比较复杂.[ID:nSB1388200]

浙江省高级人民法院1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑.此后一些知名学者和律师公开表示,吴英的犯罪行为背后有着深刻的制度原因,且罪不至死.

民间借贷在中国特别是经济发达的长三角一带异常活跃.尽管中国的法律只保护不高于银行同期贷款利率四倍的民间借贷,但是由于正规金融机构对借贷风险控制得极为严格,许多企业仍然冒着风险高息从民间借款.(完)