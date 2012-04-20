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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 18:17 BJT

〔全球金属〕3月原铝日均产量降至68,400吨--国际铝业协会

路透伦敦4月20日电---国际铝业协会(IAI)初步数据显示,3月原铝日均产量降至68,400吨,2月修正为68,900吨,2011年3月为69,800吨.

3月(31天)原铝总产出为212.1万吨,2月(29天)为199.9万吨,2011年3月为216.4万吨.

浏览原铝生产数据细节,请点击IAI-PROD和<0#STOCKS-IAI>.(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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