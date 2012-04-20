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债券 | 2012年 4月 20日 星期五 18:24 BJT

〔伦敦美债〕价格几无变化,欧元区担忧料支撑美债走势

路透伦敦4月20日电---美国公债周五在欧洲市场守住本月多数涨幅,跟随德债升至历史高位的走势,不过德国经济数据好于预期,令美债和德债都略有下滑.

公债期货TYv1小幅下跌3/32,至131-43/64,从在亚洲市场触及的高位略微下滑,此前Ifo调查显示,企业景气判断指数意外第六个月上升,略微缓解有关欧债危机的悲观情绪.

不过10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR几无变化报1.97%,两年期公债收益率微跌至0.266%

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