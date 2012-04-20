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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 18:27 BJT

〔亚洲橡胶〕4月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月20日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 288.6 60 289.0 23

* 5月 292.3 19 293.0 5

* 6月 297.0 235 296.5 48

* 7月 301.9 154 301.6 39

* 8月 305.0 641 304.8 72

* 9月 307.5 4287 307.8 643

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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