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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 18:36 BJT

〔东南亚股市〕多数收低,美国经济数据重燃经济复苏疑虑

路透4月20日电---周五多数东南亚股市下跌,此前美国公布令人失望的经济数据引发对其经济复苏力度的疑虑,且对于欧债危机的担忧重燃.

新加坡股市.FTSTI收低0.5%,交投淡静并脱离两周高位.马来西亚股市.KLSE收低0.3%,至三周低位.

菲律宾股市.PSI和越南股市.VNI均收低0.3%.

泰国股市.SETI逆势收高0.8%,创4月4日以来最高,信息技术股领涨.

印尼股市.JKSE收高0.4%,创4月3日以来最高.交投活跃,银行Bank Mandiri(BMRI.JK)上涨1.4%.

1026GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2994.48 -13.73 -0.46 +13.16 2646.35

马来西亚 .KLSE 1591.85 -4.77 -0.30 +3.99 1530.73

泰国 .SETI 1194.60 9.26 +0.78 +16.51 1025.32

印尼 .JKSE 4181.37 17.65 +0.42 +9.40 3821.99

菲律宾 .PSI 5156.46 -16.82 -0.33 +17.94 4371.96

越南 .VNI 465.72 -1.36 -0.29 +32.48 351.55

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(完)

--编译 田建华;审校 侯向明

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