〔东南亚股市〕多数收低,美国经济数据重燃经济复苏疑虑

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透4月20日电---周五多数东南亚股市下跌,此前美国公布令人失望的经济数据引发对其经济复苏力度的疑虑,且对于欧债危机的担忧重燃.
新加坡股市.FTSTI收低0.5%,交投淡静并脱离两周高位.马来西亚股市.KLSE收低0.3%,至三周低位.
菲律宾股市.PSI和越南股市.VNI均收低0.3%.
泰国股市.SETI逆势收高0.8%,创4月4日以来最高,信息技术股领涨.
印尼股市.JKSE收高0.4%,创4月3日以来最高.交投活跃,银行Bank Mandiri(BMRI.JK)上涨1.4%.
1026GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2994.48 -13.73 -0.46 +13.16 2646.35
马来西亚 .KLSE 1591.85 -4.77 -0.30 +3.99 1530.73
泰国 .SETI 1194.60 9.26 +0.78 +16.51 1025.32
印尼 .JKSE 4181.37 17.65 +0.42 +9.40 3821.99
菲律宾 .PSI 5156.46 -16.82 -0.33 +17.94 4371.96
越南 .VNI 465.72 -1.36 -0.29 +32.48 351.55
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(完)
--编译 田建华;审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3