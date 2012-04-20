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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 19:10 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,但欧洲忧虑和美国数据构成拖累

路透新加坡4月20日电---马来西亚棕榈油期货周五收复稍早失地,终场收高,因尾盘市场出现买盘,不过交易商仍对疲弱的全球经济和出口数据放缓持谨慎态度.

最后半小时买盘显现,部分交易商称,这缘于投资者扎平空仓以锁定利润.

尽管周五收高,但棕榈油本周仍小幅收跌0.3%,因美国失业数据令人失望使得投资者有所迟疑,此外尽管西班牙标债结果好于预期,但欧元区忧虑犹存.

7月棕榈油期货FCPOc3收涨0.7%,报每吨3,500马币(林吉特).

成交量达29,436口,高于通常的25,000口水平.

受旱灾影响的南美大豆供应吃紧仍利好棕榈油.周四,阿根廷政府下调其大豆产量预估,至较去年低逾10%.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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