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货币新闻 | 2012年 4月 20日 星期五 20:49 BJT

〔全球经济〕G20将承诺向IMF增资逾4,000亿美元--G20官员

路透4月20日电---据一名20国集团(G20)官员表示,G20将承诺向国际货币基金组织(IMF)增资逾4,000亿美元.(完)

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