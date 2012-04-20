〔国际油市〕亚洲柴油价格持稳,裂解价差处于逾两个月高位

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透新加坡4月20日电---亚洲柴油价格周五依然持稳,裂解价差微涨,因交易商密切关注印度需求状况,此前一主要炼厂关闭.
路透数据显示,近月亚洲柴油裂解价差上涨0.07美元,至每桶较迪拜原油升水16.82美元,为2月16日以来最高.
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL) (MRPL.NS)已因断水关闭旗下一家日产能30万桶的炼厂,并宣布该炼厂"发生不可抗力".
这可能令印度国内市场供应吃紧,因Reliance Industries也关闭了一个柴油氢化处理设备.
与此同时,高硫柴油价格前景可能利空,因俄罗斯供应预计或将运往亚洲.
航煤市场,印度Kingfisher Airlines (KING.NS)称其已开始进口航空燃料,此举或将帮助这家缺乏现金的公司减少燃料支出,但这将带来可观且成本高昂的后勤考验.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 132.31 -0.15 -0.11 132.46
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.65 0.12 0.09 131.53
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.07 0.07 0.05 133.00
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.91 0.03 0.02 133.88
5月柴油互换 GOSGSWMc1 131.93 0.03 0.02 131.90
6月柴油互换 GOSGSWMc2 132.06 0.00 0.00 132.06 (完)
--编译 许娜;审校 侯向明
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3