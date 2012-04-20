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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 20:47 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油价格持稳,裂解价差处于逾两个月高位

路透新加坡4月20日电---亚洲柴油价格周五依然持稳,裂解价差微涨,因交易商密切关注印度需求状况,此前一主要炼厂关闭.

路透数据显示,近月亚洲柴油裂解价差上涨0.07美元,至每桶较迪拜原油升水16.82美元,为2月16日以来最高.

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL) (MRPL.NS)已因断水关闭旗下一家日产能30万桶的炼厂,并宣布该炼厂"发生不可抗力".

这可能令印度国内市场供应吃紧,因Reliance Industries也关闭了一个柴油氢化处理设备.

与此同时,高硫柴油价格前景可能利空,因俄罗斯供应预计或将运往亚洲.

航煤市场,印度Kingfisher Airlines (KING.NS)称其已开始进口航空燃料,此举或将帮助这家缺乏现金的公司减少燃料支出,但这将带来可观且成本高昂的后勤考验.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 132.31 -0.15 -0.11 132.46

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 131.65 0.12 0.09 131.53

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 133.07 0.07 0.05 133.00

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 133.91 0.03 0.02 133.88

5月柴油互换 GOSGSWMc1 131.93 0.03 0.02 131.90

6月柴油互换 GOSGSWMc2 132.06 0.00 0.00 132.06 (完)

--编译 许娜;审校 侯向明

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