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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 21:45 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格跌至两个半月低点,裂解价差触及两周最低

路透新加坡4月20日电---亚洲石脑油价格周五跌至两个半月低点每吨1,035.50美元,裂解价差则触及两周来最低,因买家减少购买,寄希望于供给或增加.

印度MRPL已因断水关闭旗下一家炼厂,并宣布该炼厂发生不可抗力.

但买家认为,当前供给紧张的局面或会自6月开始缓解,因沙特阿拉伯炼厂维修将结束.

交易员说,西方汽油需求亦呈现疲弱迹象,这或促使欧洲向亚洲出口更多船货.

一位交易商表示,"石脑油此前曾受到支撑,因西方汽油需求强劲.但目前汽油需求似乎疲软."

汽油裂解价差跌至六周低点每桶9.58美元,因东方-西方套利窗口关闭.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1035.50 -9.50 -0.91 1045.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 112.72 -1.05 -0.92 113.77

97号现货汽油GL97-SIN 136.45 -0.25 -0.18 136.70

95号现货汽油GL95-SIN 131.25 -1.55 -1.17 132.80

92号现货汽油GL92-SIN 128.20 -0.75 -0.58 128.95 (完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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