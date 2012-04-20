〔国际油市〕亚洲石脑油价格跌至两个半月低点,裂解价差触及两周最低

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透新加坡4月20日电---亚洲石脑油价格周五跌至两个半月低点每吨1,035.50美元,裂解价差则触及两周来最低,因买家减少购买,寄希望于供给或增加.
印度MRPL已因断水关闭旗下一家炼厂,并宣布该炼厂发生不可抗力.
但买家认为,当前供给紧张的局面或会自6月开始缓解,因沙特阿拉伯炼厂维修将结束.
交易员说,西方汽油需求亦呈现疲弱迹象,这或促使欧洲向亚洲出口更多船货.
一位交易商表示,"石脑油此前曾受到支撑,因西方汽油需求强劲.但目前汽油需求似乎疲软."
汽油裂解价差跌至六周低点每桶9.58美元,因东方-西方套利窗口关闭.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1035.50 -9.50 -0.91 1045.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 112.72 -1.05 -0.92 113.77
97号现货汽油GL97-SIN 136.45 -0.25 -0.18 136.70
95号现货汽油GL95-SIN 131.25 -1.55 -1.17 132.80
92号现货汽油GL92-SIN 128.20 -0.75 -0.58 128.95 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。