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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 21:36 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场守住涨幅,强劲买盘持续

路透新加坡4月20日电---亚洲燃料油市场周五守住之前取得的涨幅,即期跨月价差处在六周高位,因人气强劲.

5月/6月和6月/7月跨月价差均收报每吨3.75美元,盘中曾触及4.00美元的高位.

两合约的成交量分别达到20.5万吨和18万吨.

交投兴趣继续向远期合约延伸,7月/8月和8月/9月跨月价差成交量介于4-5万吨,而9月/10月合约成交13万吨.

现货市场成交也较为活跃,亚洲交易窗口中有五笔380-cst燃料油交易.

东亚市场未来或有更多的供给,印度的Hindustan Petroleum Corp (HPCL)出售最多3万吨5月船期的燃料油.

未有4月船货待售,这正值HPCL关闭其日产能6万桶的原油分馏装置和一座催化裂化装置(FCC)之际.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $721.85 -$1.60 -0.22 $723.45

现货380CST燃料油 FO380-SIN $715.75 $0.20 0.03 $715.55

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $720.00 -$1.00 -0.14 $721.00

380CST船用燃料油升水 $4.25 -$1.20 -22.02 $5.45

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.10 $0.00 0.00 $1.10

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.55 $0.30 13.33 $2.25 (完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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