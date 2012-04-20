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市场报道 | 2012年 4月 20日 星期五 21:48 BJT

〔美国股市〕开高,此前公布的微软和通用电气财报均好于预期

路透纽约4月20日电---美国股市周五开高,此前公布的微软和通用电气财报均好于预期,延续财报季目前为止的良好表现.

道琼工业指数.DJI盘初上涨69.89点,或0.54%,报13,033.99点.标准普尔500指数.SPX上涨5.69点,或0.41%,报1,382.61点.Nasdaq指数.IXIC上涨12.99点,或0.43%,报3,020.55点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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