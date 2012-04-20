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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 22:03 BJT

〔标题新闻〕没有动用欧元区暂时或永久性救助基金来重组西班牙银行业的计划--欧盟执委雷恩

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8FKE1J]

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