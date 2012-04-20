〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因种植区天气良好提振收成预期

欧洲金融：总部在英国的银行或不得不迁移部分业务至欧洲--德央行执委
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透4月20日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌,指标CBOT-5月合约WK2触及三个月低点,交易商称重要种植区天气良好令合约承压.
全球供应充足,导致全球市场对美国小麦供应的需求清淡,同样打压价格.
指标CBOT-5月合约本周收低1.1%,连续第三周收跌.
美国中西部地区周五持续降雨,提振软红冬麦生长前景.美国大平原地区天气同样良好,硬红冬麦生长优良的比例占一半以上.
尽管美国大平原北部出现冷空气,但春小麦亦长势良好.农户称,冬季干燥天气耗尽土壤湿度后,降雨受到人们的欢迎.
联合国粮食农业组织表示,伊朗2012/13年小麦进口料将减少32%至170万吨,因结转库存增加.
CBOT-5月软红冬麦期货WK2收低9美分,报每蒲式耳6.15-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为135,747口.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 于春红
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