〔全球金市〕本周可能收低1%,关注成交量及期权到期

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 金价本周可能收低1%,实货需求不振
* 关注下周期权到期和美联储会议,投资者离场观望
* 印度购金季之前的买盘令人失望
路透纽约/伦敦4月20日电---金价周五在清淡市况中接近收平,录得三周来第二周下跌,因在关键的美国期权到期和下周美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议召开前,投资者作壁上观.
尽管拥有美元走软、油价上涨且美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)和微软(Microsoft)(MSFT.O)等企业财报优于预期提振美股等利好因素,但金价仍微跌.
期权交易商表示,在下周纽约商品期货交易所(COMEX)5月期权到期前,金价或跌向买权行权价1,650美元.
美国期金未平仓合约规模本周首次跌破400,000口,而周五成交量有望成为今年最低之一.
"不仅是未平仓合约减少,成交量同样大跌,主要与股市持续走强有很大关系,"加拿大皇家银行资本市场副总裁George Gero说.
2月末以来,金价每盎司跌约150美元,因一系列美国经济数据强劲,打压了美联储或进一步放宽货币政策的预期.
尽管金价近期回撤,但年内迄今涨幅仍达5%.美国股市标普500股指年内涨幅达10%.
1849GMT,现货金XAU=微跌22美分,至每盎司1,642.26美元.
美国6月期金GCM2升1.40美元至1,642.80美元.
路透数据显示,1700GMT,初步成交量不到90,000口,可能挑战4月9日所创年内低点97,189口.
金价正艰难寻找方向,买家静候国际货币基金组织(IMF)和世界银行本周末会议结果.会上将讨论应对欧元区债务危机的计划.买家也关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周的货币政策会议.
交易员称,尽管期货交易量日减,但过去30日以来行权价在1,650美元的未平仓规模增加了接近一倍.
"下周三到期、行权价为1,650美元期权的未平仓规模超过12,000口(120万盎司),"道明证券贵金属分析师在报告中指出.
"这明显开始吸引市场兴趣,可能会意味着金价在到期之前都不会明显出现偏离,"报告说.
在下周二购金季到来前,印度对实货黄金的兴致不济,因金价高企且印度卢比疲软,遏制对黄金的买兴.印度通常是全球最大的黄金消费国.
现货银XAG=跌0.2%至每盎司31.65美元,现货铂金(白金)XPT=微升0.1%至每盎司1,576.24美元,现货钯金XPD=升1.9%至每盎司672.22美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCM2 1642.80 1.40 0.1 1638.60 1648.20 80,357
COMEX白银期货 SIK2 31.651 -0.128 -0.4 31.540 31.905 34,995
COMEX铂金期货 PLN2 1584.20 6.20 0.4 1572.90 1586.90 3,858
COMEX钯金期货 PAM2 676.90 13.60 2.1 659.20 678.75 2,466
现货金 XAU= 1642.26 -0.22 0.0 1639.13 1646.70
现货银 XAG= 31.650 -0.070 -0.2 31.580 31.900
现货铂金 XPT= 1576.24 1.64 0.1 1574.00 1580.74
现货钯金 XPD= 672.22 12.47 1.9 660.50 675.75
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。