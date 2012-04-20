〔全球金市〕本周可能收低1%,关注成交量及期权到期

* 金价本周可能收低1%,实货需求不振

* 关注下周期权到期和美联储会议,投资者离场观望

* 印度购金季之前的买盘令人失望

路透纽约/伦敦4月20日电---金价周五在清淡市况中接近收平,录得三周来第二周下跌,因在关键的美国期权到期和下周美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议召开前,投资者作壁上观.

尽管拥有美元走软、油价上涨且美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)和微软(Microsoft)(MSFT.O)等企业财报优于预期提振美股等利好因素,但金价仍微跌.

期权交易商表示,在下周纽约商品期货交易所(COMEX)5月期权到期前,金价或跌向买权行权价1,650美元.

美国期金未平仓合约规模本周首次跌破400,000口,而周五成交量有望成为今年最低之一.

"不仅是未平仓合约减少,成交量同样大跌,主要与股市持续走强有很大关系,"加拿大皇家银行资本市场副总裁George Gero说.

2月末以来,金价每盎司跌约150美元,因一系列美国经济数据强劲,打压了美联储或进一步放宽货币政策的预期.

尽管金价近期回撤,但年内迄今涨幅仍达5%.美国股市标普500股指年内涨幅达10%.

1849GMT,现货金XAU=微跌22美分,至每盎司1,642.26美元.

美国6月期金GCM2升1.40美元至1,642.80美元.

路透数据显示,1700GMT,初步成交量不到90,000口,可能挑战4月9日所创年内低点97,189口.

金价正艰难寻找方向,买家静候国际货币基金组织(IMF)和世界银行本周末会议结果.会上将讨论应对欧元区债务危机的计划.买家也关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)下周的货币政策会议.

交易员称,尽管期货交易量日减,但过去30日以来行权价在1,650美元的未平仓规模增加了接近一倍.

"下周三到期、行权价为1,650美元期权的未平仓规模超过12,000口(120万盎司),"道明证券贵金属分析师在报告中指出.

"这明显开始吸引市场兴趣,可能会意味着金价在到期之前都不会明显出现偏离,"报告说.

在下周二购金季到来前,印度对实货黄金的兴致不济,因金价高企且印度卢比疲软,遏制对黄金的买兴.印度通常是全球最大的黄金消费国.

现货银XAG=跌0.2%至每盎司31.65美元,现货铂金(白金)XPT=微升0.1%至每盎司1,576.24美元,现货钯金XPD=升1.9%至每盎司672.22美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1642.80 1.40 0.1 1638.60 1648.20 80,357

COMEX白银期货 SIK2 31.651 -0.128 -0.4 31.540 31.905 34,995

COMEX铂金期货 PLN2 1584.20 6.20 0.4 1572.90 1586.90 3,858

COMEX钯金期货 PAM2 676.90 13.60 2.1 659.20 678.75 2,466

现货金 XAU= 1642.26 -0.22 0.0 1639.13 1646.70

现货银 XAG= 31.650 -0.070 -0.2 31.580 31.900

现货铂金 XPT= 1576.24 1.64 0.1 1574.00 1580.74

现货钯金 XPD= 672.22 12.47 1.9 660.50 675.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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