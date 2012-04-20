〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货升至七个半月高位,因南美可能减产

路透4月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高逾2%,创下七个半月高位,交易商称对南美大豆减产的担忧引发技术性买盘.

尾盘时大豆现货价格升至去年8月31日以来最高水准.

传言称,阿根廷正在进行的大豆收割产量较低,令人担心美国农业部在其下次月度报告中,可能将把阿根廷大豆产量预估从目前的4,500万吨再次下调.

阿根廷政府周四将大豆产量预估从此前的4,400万吨下调至4,290万吨.

美国再次向中国销售大豆的传言亦提供了支撑.

尾盘时的涨势带动CBOT大豆期货本周累计涨约1%,为连续第四周上扬.

CBOT-5月期权周五收盘时到期.

CBOT-5月大豆期货SK2涨31美分,报14.46-3/4美元.

5月豆粕合约SMK2收高14.1美元,报每短吨406美元.5月豆油合约BOK2升0.66美分,收报每磅55.83美分.

今日CBOT预估大豆成交量为342,880口,豆油成交量为151,939口,豆粕成交量为123,257口.

以下为CBOT农产品期货在1904 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 612.50 -8.50 -1.4% -5.3%

CBOT大豆Sc1 1446.75 31.00 2.2% 20.7%

CBOT豆粕SMc1 406.00 14.10 3.6% 31.2%

CBOT豆油BOc1 55.83 0.66 1.2% 7.2%

CBOT小麦Wc1 615.75 -9.00 -1.4% -5.7%

CBOT稻米RRc1 1550.50 16.50 1.1% 6.2%

EU小麦BL2H0 216.50 -0.25 -0.1% 6.9%

NYMEX原油期货CLc1 103.61 0.78 0.8% 4.8%

道琼工业指数.DJI 13,035 71 0.6% 6.7%

现货金XAU= 1642.76 0.28 0.0% 5.0%

欧元/美元EUR= 1.3214 0.008 0.6% 2.1%

美元指数.DXY 79.1810 -0.3800 -0.5% -1.2%

波罗的海

干散货指数.BADI 1067 39 3.8% -38.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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