〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货升至七个半月高位,因南美可能减产

欧洲金融：总部在英国的银行或不得不迁移部分业务至欧洲--德央行执委
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透4月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高逾2%,创下七个半月高位,交易商称对南美大豆减产的担忧引发技术性买盘.
尾盘时大豆现货价格升至去年8月31日以来最高水准.
传言称,阿根廷正在进行的大豆收割产量较低,令人担心美国农业部在其下次月度报告中,可能将把阿根廷大豆产量预估从目前的4,500万吨再次下调.
阿根廷政府周四将大豆产量预估从此前的4,400万吨下调至4,290万吨.
美国再次向中国销售大豆的传言亦提供了支撑.
尾盘时的涨势带动CBOT大豆期货本周累计涨约1%,为连续第四周上扬.
CBOT-5月期权周五收盘时到期.
CBOT-5月大豆期货SK2涨31美分,报14.46-3/4美元.
5月豆粕合约SMK2收高14.1美元,报每短吨406美元.5月豆油合约BOK2升0.66美分,收报每磅55.83美分.
今日CBOT预估大豆成交量为342,880口,豆油成交量为151,939口,豆粕成交量为123,257口.
以下为CBOT农产品期货在1904 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 612.50 -8.50 -1.4% -5.3%
CBOT大豆Sc1 1446.75 31.00 2.2% 20.7%
CBOT豆粕SMc1 406.00 14.10 3.6% 31.2%
CBOT豆油BOc1 55.83 0.66 1.2% 7.2%
CBOT小麦Wc1 615.75 -9.00 -1.4% -5.7%
CBOT稻米RRc1 1550.50 16.50 1.1% 6.2%
EU小麦BL2H0 216.50 -0.25 -0.1% 6.9%
NYMEX原油期货CLc1 103.61 0.78 0.8% 4.8%
道琼工业指数.DJI 13,035 71 0.6% 6.7%
现货金XAU= 1642.76 0.28 0.0% 5.0%
欧元/美元EUR= 1.3214 0.008 0.6% 2.1%
美元指数.DXY 79.1810 -0.3800 -0.5% -1.2%
波罗的海
干散货指数.BADI 1067 39 3.8% -38.6%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
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