版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 21日 星期六 05:01 BJT

〔加拿大股市〕收盘基本持稳,录得八周来首周上扬

路透多伦多4月20日电---加拿大股市主要股指周五收盘基本持稳,但本周录得八周来首周上扬,因对国内和全球经济的信心增强.

周五各大板块表现喜忧参半,10大类股中六类收跌.下跌股方面,Barrick Gold (ABX.TO)收跌1.9%;Suncor Energy (SU.TO)收挫1.4%.丰业银行(BNS.TO)回落0.5%.

上涨的主要个股有,Potash Corp (POT.TO)升1.1%;Cameco Corp (CCO.TO)跳升4.5%; Enbridge Inc (ENB.TO)上扬0.9%.

德国经济智库Ifo周五公布调查显示,德国4月Ifo企业景气判断指数109.9,高于路透预估.[ID:nSB1501214]扶助全球信心.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌6.41点,或0.05%,收报12,147.28点.本周上扬0.9%,之前连跌七周.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐