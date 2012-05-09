《独家新闻》中国央行正与国新公司商议,拟动用100亿美金外储助力央企"走出去"

路透北京5月9日电---为助力央企"走出去"及实现外储投资的多元化,四位知情人士透露,中国人民银行目前正与国务院国资委旗下的国新控股有限责任公司商议,央行将动用100亿美元外储支持央企海外投资发展.

"中国央行计划拿出100亿美金和国资委旗下国新公司商议合作,已经洽谈了一段时间了,双方倾向于在海外成立一家合资公司,尝试利用外汇储备助力央企进行海外投资."一位了解情况的消息人士称.

上述人士还表示,目前是国新公司的一位副总经理来主抓上述合作,具体合作方式仍在商议中,可能会在海外先成立合资公司,具体事务由国新来执行管理,这也响应了此前温家宝总理的公开讲话.

在发稿前,路透未能得到国新公司的回馈,亦未能得到中国央行和国家外汇管理局相关部门置评.

今年两会期间,国务院总理温家宝强调,中国正处于对外投资加快发展的重要阶段,要实施"走出去"战略,引导各类所有制企业有序开展境外能源、原材料、农业、制造业、服务业、基础设施等领域投资合作和跨国并购.

中国央行今年3月亦表示,将创新外汇储备运用方式,并对外汇储备进行更有效管理.央行行长周小川4月一次公开演讲时表示,中国应设立新的投资机构以运营其巨额的外汇储备.

中国国新控股有限责任公司于2010年底成立,公司首期注册资本金45亿元,其成立之初定位于配合国务院国资委优化中央企业布局结构、主要从事国有资产经营与管理的企业化操作平台,配合国资委推进中央企业重组等.(完)