〔中国数据〕5月官方非制造业PMI环比续回落,但仍位于临界点以上

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透上海6月3日电---中国国家统计局与中国物流与采购联合会(CFLP)周日公布,中国5月非制造业商务活动指数为55.2%,比上月继续小幅回落0.9个百分点,但仍位于临界点50%以上.这亦与稍早公布的制造业PMI(采购经理人指数)相呼应,印证中国经济下行压力仍存.
刊登在统计局网站的新闻稿称,分行业情况看,建筑业商务活动指数为59.2%,虽比上月回落1.1个百分点,但仍处于较高景气区间,显示建筑业生产经营活动较为活跃;服务业商务活动指数为54.2%,比上月回落0.8个百分点.
5月新订单指数为52.5%,比上月微落0.2个百分点,表明非制造业市场需求继续增长,但增速略有回落.
分行业看,建筑业新订单指数与上月基本持平,表明建筑业市场需求保持稳定;服务业新订单指数比上月回落0.2个百分点,显示服务业新订单量增幅略有放缓,其中住宿业、居民服务及修理业和房地产业等行业新订单指数位于临界点以下,市场需求不足.
调查数据并显示,当月中间投入价格指数继续回落至53.6%,比上月大幅回落4.3个百分点,表明非制造业企业在经营过程中的中间投入价格水平涨幅明显收窄.
中国周五公布的5月官方制造业PMI自一年高位回落,并创出今年新低.11个分项指数仅有产品库存上升,显示需求疲软已令企业活动大为降温;5月汇丰中国制造业PMI终值亦回落,并为连续第七个月低于荣枯分水岭.[ID:nSB1581994]
由于没有合成的非制造业综合PMI指数,国际上通常用商务活动指数反映非制造业经济发展的总体变化情况,以50%作为经济强弱的分界点,高于50%时,反映非制造业经济扩张;低于50%,则反映非制造业经济收缩.
中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.
非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2012/5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
PMI 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9 55.5 55.8 57.1 57.3 56.6 58.7
注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)
更多详情,请点选中国国家统计局网站(www.stats.gov.cn)
--发稿 张喜良; 审校 林高丽
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