〔中国汽车〕4月乘用车销量同比增长12.5%,至127.60万辆--中汽协

马来西亚期市：棕榈油期货触及四个月低位，因产出增加且需求疲弱
路透吉隆坡2月23日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚盘下滑，为六天来第五度下跌，触及近四个月低点，主因市场持续担忧产量增加及出口疲弱。
路透北京5月9日电---中国汽车工业协会周三公布,2012年4月共销售乘用车127.60万辆,同比增长12.5%.
该协会新闻稿并称,今年1-4月共销售乘用车504.91万辆,同比增长1.89%.
以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:
2012年4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
12.5% 4.54% 26.52% -23.81% 4.61% 0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% (完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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