版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 9日 星期三 15:14 BJT

〔中国汽车〕4月乘用车销量同比增长12.5%,至127.60万辆--中汽协

路透北京5月9日电---中国汽车工业协会周三公布,2012年4月共销售乘用车127.60万辆,同比增长12.5%.

该协会新闻稿并称,今年1-4月共销售乘用车504.91万辆,同比增长1.89%.

以下为中国国内乘用车月度销量同比增长情况:

2012年4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

12.5% 4.54% 26.52% -23.81% 4.61% 0.29% 1.42% 8.8% 7.3% 6.74% 6.21% -0.11% 2.79% (完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐