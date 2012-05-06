曼谷热浪袭人,城市规划不善遭非议

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷5月4日电---泰国首都曼谷五个月前遭遇半个世纪来罕见的洪灾，眼下又面临热浪的袭击，气温已触及30年高点并接近历史记录，引发外界热议该市混乱的城市规划。

泰国气象局称，4月曼谷的日最高平均气温是40.1摄氏度，有关部门因此警告居民提防高温相关疾病。

批评人士称，人口1,200万、快速发展的曼谷城市规划不善，从移除树木以铺设电力线路，到通风不良的建筑设计和数量不多的公园等，都是导致高温天气加剧的原因。

泰国气象局所属Central Weather Forecast的主管Prawit Jampanya称，“这是原因之一”，他指得是绿地匮乏导致曼谷分外炎热。

“树木可以协助改善糟糕的空气质量，吸收城市的热量，”他说。

在遭遇热浪袭击的同时，泰国77个府中有50个还出现了旱灾，人为或自然火灾频发。

并非只是人类感到酷暑难耐。曼谷Dusit动物园的Waraporn Gunton称，“由于天热，我们不得不为动物采取降温措施。”（完）