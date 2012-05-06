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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 06:53 BJT

****主要国家经济指标预测--5月7日****

路透5月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 4月 -- +1.0%

报纸招聘广告(较前月) -- -0.6%

0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 4月 -- 正3

企业状况指数 -- 正4

0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 -- +0.2%

(较前季) 第一季 -- +0.4%

0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 -- -7.8%

0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 +3.1% 3.2%

经季节调整的失业率 +3.1% 3.1%

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.6%

(较上年同期) -0.9% -1.0%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 负16.0 负14.7

1000 德国工业订单(较前月) 3月 +0.5% +0.3%

1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -- +7.5%

1400 美国就业趋势指数 4月 -- 107.3

1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加100 增加87.3

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- +2.8%

(较前月) -- +0.6%

2200 新西兰政府债务与GDP之比 3月底 -- 24.00%

2301 英国RICS房价差值 4月 -- 负10

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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5月4日(五)

0700 英国Halifax房价指数 4月 -2.4% -0.5%

三个月房价指数(较上年同期) -0.5% +0.5%

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 +4.2% --

0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月 42.3 44.0

0748 法国Markit服务业PMI 4月 45.2 46.4

综合PMI 45.9 --

0753 德国Markit服务业PMI 4月 52.2 52.6

0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 46.9 47.9

综合PMI 46.7 47.4

0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 +0.3% 持平

(较上年同期) -0.2% -1.1%

1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加11.5 增加17.0

制造业就业岗位(万个) 增加1.6 增加2.2

民间就业岗位(万个) 增加13.0 增加17.5

失业率 8.1% 8.2%

平均时薪 持平 +0.2%

平均工时 34.5 34.5

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 52.2 --

(经季节调整) 52.7 61.0

1430 美国ECRI一周领先指标 4月27日当周 124.7 -- (完)

--整理 艾茂林/王洋;审校 程琳

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