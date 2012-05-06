主要国家经济指标预测--5月7日****

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透5月7日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------------------------------------------------
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 4月 -- +1.0%
报纸招聘广告(较前月) -- -0.6%
0130 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 4月 -- 正3
企业状况指数 -- 正4
0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 -- +0.2%
(较前季) 第一季 -- +0.4%
0130 澳洲建筑许可(较前月) 3月 -- -7.8%
0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 +3.1% 3.2%
经季节调整的失业率 +3.1% 3.1%
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.6%
(较上年同期) -0.9% -1.0%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 负16.0 负14.7
1000 德国工业订单(较前月) 3月 +0.5% +0.3%
1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -- +7.5%
1400 美国就业趋势指数 4月 -- 107.3
1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加100 增加87.3
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- +2.8%
(较前月) -- +0.6%
2200 新西兰政府债务与GDP之比 3月底 -- 24.00%
2301 英国RICS房价差值 4月 -- 负10
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
----------------------------------------------------------------------------
5月4日(五)
0700 英国Halifax房价指数 4月 -2.4% -0.5%
三个月房价指数(较上年同期) -0.5% +0.5%
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 +4.2% --
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 4月 42.3 44.0
0748 法国Markit服务业PMI 4月 45.2 46.4
综合PMI 45.9 --
0753 德国Markit服务业PMI 4月 52.2 52.6
0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 46.9 47.9
综合PMI 46.7 47.4
0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 +0.3% 持平
(较上年同期) -0.2% -1.1%
1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加11.5 增加17.0
制造业就业岗位(万个) 增加1.6 增加2.2
民间就业岗位(万个) 增加13.0 增加17.5
失业率 8.1% 8.2%
平均时薪 持平 +0.2%
平均工时 34.5 34.5
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 52.2 --
(经季节调整) 52.7 61.0
1430 美国ECRI一周领先指标 4月27日当周 124.7 -- (完)
--整理 艾茂林/王洋;审校 程琳
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。