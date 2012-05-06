希拉里称朝鲜若改变行事方式,美国愿与其合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月4日电---美国国务卿希拉里周五称，如果朝鲜改变行事方式，美国愿与朝方合作，并表示，将加大对苏丹和叙利亚的施压力度。

希拉里在北京结束为期两天的访问时强调，中美两国在重大国际问题上仍能共事。

在闭门会议中，希拉里发表准备的讲话称：“我们认为，目前中美两国完全且不可避免地相互依赖。”

美国希望中方对朝鲜领导层施压，要求朝鲜抑制其核武梦想。希拉里称，如果朝鲜改变行事作风，美国仍愿与其合作。

“朝鲜新的领导层仍有机会改变发展道路，将人民利益置于优先地位。如果他们信守承诺，重新加入国际社会，关注养活和教育公民，美国仍对朝鲜表示欢迎，愿与其合作。”

希拉里还强调，在对伊朗核项目施压，以及采取严厉措施、阻止叙利亚总统阿萨德镇压反政府抗议者方面，中美有望进行合作。

美国官员称，中国还是很愿意考虑对伊朗采取行动，但也表示，中方尚未在国际社会对叙利亚危机的回应中充分发挥作用。

希拉里称：“如果我们减轻施压力度，或者放弃以我们的方式解决问题，伊朗就不太会带着诚意谈判，或采取必要行动，回应国际社会的担忧。”

她还敦促中国与美国等国家一起，考虑对阿萨德实施额外的制裁。

希拉里称：“国际社会，包括中美两国，让叙利亚信守承诺很关键。这关乎安理会的信誉。”（完）