普京即将再任俄总统,各种纷争隐现

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月3日电（记者 Timothy Heritage）---普京若想在新一届总统六年任期内大展拳脚，需要收敛昔日锋芒，精通与反对派妥协的艺术，并重新控制住宗派斗争。
普京将于下周一宣誓就职俄罗斯新一届总统，他已不再是昔日的全能领袖，若不想第三次入主克里姆林宫成为“绝唱”，必须尽快维护其权威。
但尽管面临2000年入主克里姆林宫以来最大的抗议活动，成长在前苏联时期、今年10月将年满60岁的普京仍展现了一些变化迹象。
如果普京不能证明他能调整自己的方式，推进俄罗斯改革，该国则将陷入政治僵局和经济停滞，其商界和政坛的支持者也将开始另觅继任者。
一名驻莫斯科的西方企业高管称：“没有迹象表明俄罗斯精英阶层已经抛弃了普京，但我认为，抗议活动声势浩大时，他们会摇摆不定，所以普京必须谨慎行事。”
普京还需解决内部阵营的纷争，包括石油行业寡头谢钦（Igor Sechin）和梅德韦杰夫之间的不合。梅德韦杰夫料将在新一任政府内担任总理一职。
当梅德韦杰夫组建新内阁时，保守派和自由派人士将争夺内阁职位，尽管最终是普京决定内阁人选，而人选方面的决定将证明普京和梅德韦杰夫推进改革、改善投资环境的决心力度。
梅德韦杰夫前政治顾问帕夫洛夫斯基（Gleb Pavlovsky）称：“梅德韦杰夫看似不像一个准备组建强大政府的人。我们看似将有个一分为二的政府。”
一名最近数月与政府关系密切的消息人士称：“梅德韦杰夫或许是总理，但无论谢钦担任什么职位，他绝对仍是普京重要盟友。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。