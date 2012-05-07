(重温稿)〔台湾货币市场〕短率波动不大,外商银钱多令央行存单标售持于上月

* 央行委托代收利率调升0.1基点

* 旬初市况稳定,安排月底落点为主

* 短票利率微跌

记者 林妙容

路透台北5月4日电---台湾银行间短期利率周五波动不大.市场缺乏具想像空间的题材,使得长短利率均稳于区间,没有明显走势.旬初银行以应付缴税季节月底可能的紧俏状况为主,陆续安排资金落点至月底.

资金调度人士指出,在央行拉抬短率动作渐次和缓后,市场归于平淡,没有可供大作文章的线索.今日旬初央行存单到期量少,银行主要以申报央行存单为主.午间一年期央行存单标售结果出炉,也因外商银资金依旧浮滥令利率难以走扬,仅较上月标售结果走高0.1基点,正与央行委由大型银行代收隔资金的升幅相当.

"现在外部情势不需要央行再有什么大动作...,我也希望它就此打住(不再拉抬短率),不然资金成本也是要增加."一本地中型银行调度人士称.

台湾央行周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.893%,符合预期,并较上期的0.892%小升0.1基点.[ID:nST0455850]

今日央行调升代收隔夜资金利率0.1基点至0.501%,本波调幅至今已达10.9基点.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.512%,上日在0.511%;区间在0.387-0.70%,上日在0.386-0.705%.

一周(2-7天)拆款区间在0.502-0.73%;上日区间在0.50-0.72%.

**短票利率稳中偏软**

短票方面,周五例行发票量增大,虽然银行端闲钱不多,但加计拆款仍足以应付票券商的资金缺口.且因部分银行为求缴税季月底平稳度过,愿意以较低利率取得落点在月内的短票,令稍短天期的短票利率走跌.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.84-0.85%,落点在月内的短票少量见成交在0.83%,上日则主要成交在0.85%.

今日央行共发行672亿台币存单,相较存单到期金额226.5亿,存单发行余额增加445.5亿.[TW/MMTCN]累计本周央行存单发行余额净增676.8亿台币.

下周存单到期总额为1兆722.5亿台币,分别为周一5,136.5亿、周二231亿、周三2,228亿、周四704亿、周五2,423亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为负348亿台币;至周日累计超额准备为负1,044亿台币,加计前期1%的超额准备为负272亿台币.

**RP利率几无变动**

债市同业附买回(RP)利率几无变动,今日有350亿台币的30年期公债交割,盘初虽见部份投信和寿险走钱,但盘中陆续有余钱回流且银行旬初操作弹性大,场上找钱并不难.

资金调度人士表示,各家机构资金分配略见不均,但无碍附买回利率稳于现有区间,加之多数交易商已提前因应,资金调度相当平顺,整体而言市况较预期持稳.

他们并预期,下周市场无特殊紧缩因子,RP利率可望持稳至上半月,但下半月缴税高峰来临以及债券陆续交割,预料场上资金供应将会逐步趋紧.

"不过现在的市场比气象预报还难说,"一位票券商交易员称,"一点点小水波就会觉得浪很大."

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同(完)