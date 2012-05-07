(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-4日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周在6.30元附近展开盘整,受中美战略对话支撑高企的中间价对 市场影响有限,因市场认为基本面决定了人民币短期暂时不具备大幅升值条件.这也导致了盘 中成交大幅偏离指导价,波动幅度屡破0.5%.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --资金面情况尚可,中国人民银行公开市场却意外进行逆回购操作.市场人士认为,此举在释放 宽松信号、推后存准下调预期时点的同时,或也给出了利率引导信号. 他们指出,当前资金利率并不能反映宽松资金面状况,价格虚高或因机构引导,部分拆入资金 的机构并不认可;而央行愿意满足这类机构的需求,也在一定程度上反映了其态度.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市本周延续平淡走势,尽管央行公开市场重启逆回购向资金面输血,但回购利率未 现回落,逆回购再出山令下调存准率的可能性降低,现券缺乏进一步走强的动力,短期内摆脱 僵持走势的难度较大.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率在节后小降,不过市场交投尚未恢复到正常水平,基本以报价为主.预计月 初相对宽松的信贷规模有望持续一段时间,如果市场环境不发生大的变化,短期内转贴利率仍 有一定下行空间.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC五一假期后本周三个交易日连续上涨,政策面诸多利好令沪综指创10周来最大 单周涨幅,但由于2,450点一线前期密集成交位附近压力仍有待消化,但要形成向上突破并拿下前 期高点2,478,仍需成交进一步放大并有蓝筹股上涨配合,短线股指料继续高位振荡.[.SSCN] 期市: --沪铜当周略有回调,因欧美就业数据逊于预期,且汇丰4月中国制造业采购经理人指数(PMI) 显示,中国制造业连续第六个月呈现萎缩,也打击市场人气.但在美国重要的非农就业报告出炉 前,市场仍保持谨慎.沪铜主要合约SCFc3周五收报58,360元,较上周略跌120元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周小幅走低,受累于之前公布的一系列疲弱数据,且谨慎的投资者在美国公布非 农就业报告前退避观望.该数据可能重燃对美国联邦储备理事会(美联储,FED)开展第三轮公债 购买的预期.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五收报332.69元,较上周下跌2.71元;期金 主要合约SHAUZ2收报334.56元,较上周下滑3.66元.(完) --整理 曹巍浩/李宏薇/周晓峰/宿泱韫/边竞; 审校 林高丽