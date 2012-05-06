(重温稿)〔美国债市〕公债价格上涨,因美国非农就业数据疲弱

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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* 美国公债价格上涨,因就业报告令人失望
* 指标公债收益率触及1.90%下方的三个月低点
* 10年期公债收益率有可能连续第七周下降
路透纽约5月4日电---美国公债价格周五上涨,此前美国公布的4月非农就业数据巩固了美国经济扩张正在放缓的忧虑,引发投资者在下周财政部标售公债前的公债需求.
分析师和投资者称,指标公债收益率跌至三个月低点,跌破1.90%的关键技术阻力位,因较之股票和其他经济成长相关资产,投资者更青睐公债.
"美国数据有些不振,如果美国经济持续转弱,那么第三轮量化宽松政策可能被推出,所以确实没人抛售公债,"加拿大丰业银行美国公债交易主管Charles Comiskey称.
4月美国非农就业岗位增加11.5万个,低于预期,由此产生的不利影响被失业率意外降至8.1%所缓解,这是2009年1月以来最低失业率.
但交易商和分析师称,失业率下降是因为更多求职者不再找工作,而不是更多人已受聘.近期数据亦暗示,建筑业和其他对天气敏感的行业推迟解聘员工.
美国短期利率期货<0#FF:>在就业数据公布后大致持平,暗示交易商对美联储政策的预期几乎没有改变.
最近几天美联储几位高官表示,如果经济形势需要,准备拿出更多刺激措施,但他们没有暗示,一旦4,000亿美元的卖短买长操作在6月结束,是否很快将推出第三轮量化宽松政策.
美国公债上涨亦因投资者对欧洲更加动荡持谨慎态度,那些因撙节措施而令经济成长滞后的国家需要偿还债务,与此同时法国和希腊本周末将举行选举.
分析师称,如果法国新总统和希腊新议会比以前更加意见不一,可能令人担心欧洲领导人解决欧债危机的能力.
"欧洲面临的风险很大,美国公债仍有避险买盘,"Comiskey称.
10年期公债价格US10YT=RR尾盘涨15/32,收益率从周四收盘时的1.93%降至1.88%.30年期公债价格US30YT=RR升29/32,收益率降至3.07%,周四尾盘报3.12%.
美国财政部下周将标售720亿美元新债,可能将开始打压公债价格,周四即将标售的160亿美元30年期新债料为最大考验.
财政部周二还将标售320亿美元三年期公债,周三标售240亿美元10年期公债.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-32/32 (+) 0.258
五年期公债US5YT=RR 100-15/32 (+07/32) 0.781
10年期公债US10YT=RR 101-03/32 (+16/32) 1.877
30年期公债US30YT=RR 101-03/32(+1-02/32) 3.069 (完)
--编译 于春红;审校 母红
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