〔纽约汇市〕美元因就业数据走软,欧元在选举前下挫(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 日圆受避险资金带动大涨,澳元和新西兰元下挫

* 受访的交易商预期美国推出QE3的机率为三分之一

* 汇市投机者连续第三周降低美元净多头仓位

* 数据疲弱及周末举选令欧元容易下跌

路透纽约5月4日电---美元兑日圆周五下滑,兑和全球经济成长息息相关的货币上涨,因美国就业数据为经济复苏失去动能提供进一步凭证,投资人寻求避险.

美国就业增幅连续第三个月下跌也打压欧元,欧元兑美元连跌第五个交易日,兑日圆亦下跌,周末法国和希腊将举行关键的政治选举.

美国4月非农就业岗位增加11.5万个,增幅远远低于市场预估的17万个.这也低于3月份上修后的增长15.4万个.美国4月失业率为8.1%(预估为8.2%).[ID:nEAPA40DS3][ID:nSB1528000]

在非农就业报告公布前,美国还公布了一连串疲弱的经济数据,燃点了美联储将推出更多货币宽松政策的臆测.

"总的来说,就业报告令人失望,"富国驻纽约的汇市策略师Vassili Serebriakov说,"似乎是避险交易的环境,日圆表现良好."

美元兑日圆JPY=跌0.4%,至79.84日圆,澳元和新西兰元兑美元分别下跌0.7%和0.5%,因投资人规避和全球成长息息相关的较高风险货币.

一些分析师说就业数据,加上最近公布弱于预期的服务业及第一季经济成长数据,可能促使美联储推出第三轮公债购买计划以刺激经济.

其他分析师淡化美联储推出进一步量化宽松的情景,但表示,这些数据应该令美联储维持政策不变.

周五路透调查显示,14家一级交易商预期中值为美联储最终宣布第三轮量化宽松(QE3)的机率为32%.14家交易商中7家预计美联储将在2014年下半年首次升息,5家预计在此之前升息,2家预计在此之后升息.14为交易商中11家预计美联储将在2014年后开始出售资产,缩减资产负债表规模;3家预计将在2014年开始出售资产.

周五美国商品期货交易委员会数据显示,汇市投机者在最近一周降低美元净多头仓位,为连续第三周减少.

美元多头仓位处于3月20日当周以来最低.

**欧元在法国和希腊举选前下跌**

欧元兑美元盘中低见1.3078美元,此为4月19日来最低,最新报1.3084美元,跌0.5%.欧元兑日圆EURJPY=下滑0.9%,报104.48日圆.

欧元最近期的风险是周末举行的法国和希腊举选.民调显示法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)将当选为下一任法国总统.

在希腊,调查显示这次选举难分仲伯,希腊两大政党赢得的选票加起来也不足以占据议会的绝对多数席位.

"过去两周我们聚焦在作空欧元/美元交易,现在开始见效,"野村证券驻纽约外汇策略部主管Jens Nordvig说.

"奥朗德胜出可能是欧元进一步走软的催化剂,取决于奥朗德的讲话,另外,如果支持和反对救助计划的希腊政党各取得半数议席将不利欧元,"他说,"未来几周欧元跌穿1.30美元有很大的可能性."

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3082 1.3150 -0.52 +1.06 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.82 80.19 -0.46 +3.74 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 104.45 105.44 -0.94 +4.91 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9181 0.9135 +0.50 -2.08 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6153 1.6181 -0.17 +3.98 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9953 0.9884 +0.70 -2.35 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0176 1.0262 -0.84 -0.48 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2012 1.2012 +0.00 -1.09 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8101 0.8127 -0.32 -2.74 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7952 0.7994 -0.53 +2.16 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7973 5.7431 +0.94 -3.00 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5869 7.5553 +0.42 -1.95 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.8158 6.7545 +0.91 -1.05 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9159 8.8817 +0.39 +0.03 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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