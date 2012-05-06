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亚洲 | 2012年 5月 6日 星期日 09:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月4日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.90 -1.09 -1.88 1888866

搜狐 (SOHU.O) 47.20 -1.21 -2.50 1021749

网易 (NTES.O) 59.78 -0.13 -0.22 991625

百度 (BIDU.O) 130.02 -3.09 -2.32 3954624

亚信科技 ASIA.O 12.27 -0.07 -0.57 139919

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.44 -0.26 -1.66 1978965

联电 (UMC.N) 2.63 -0.06 -2.23 521138

日月光 (ASX.N) 4.94 -0.18 -3.52 194052

矽品精密 (SPIL.O) 5.73 -0.12 -2.05 1178049

和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 -0.03 -2.52 29750

友达 (AUO.N) 4.67 +0.01 +0.21 325317

中华电信 (CHT.N) 30.97 -0.01 -0.03 77470

台湾国际航电 (GRMN.O) 46.81 -1.32 -2.74 965068

香港

中国移动 (CHL.N) 56.47 -0.42 -0.74 260878

中国联通 (CHU.N) 17.60 +0.06 +0.34 338079

中国电信 (CHA.N) 52.55 -0.44 -0.83 14433

中芯国际 (SMI.N) 2.41 +0.00 +0.00 52900

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.70 +0.06 +1.56 1859

(完)

--整理 白云

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