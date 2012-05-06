《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月4日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 56.90 -1.09 -1.88 1888866
搜狐 (SOHU.O) 47.20 -1.21 -2.50 1021749
网易 (NTES.O) 59.78 -0.13 -0.22 991625
百度 (BIDU.O) 130.02 -3.09 -2.32 3954624
亚信科技 ASIA.O 12.27 -0.07 -0.57 139919
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.44 -0.26 -1.66 1978965
联电 (UMC.N) 2.63 -0.06 -2.23 521138
日月光 (ASX.N) 4.94 -0.18 -3.52 194052
矽品精密 (SPIL.O) 5.73 -0.12 -2.05 1178049
和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 -0.03 -2.52 29750
友达 (AUO.N) 4.67 +0.01 +0.21 325317
中华电信 (CHT.N) 30.97 -0.01 -0.03 77470
台湾国际航电 (GRMN.O) 46.81 -1.32 -2.74 965068
香港
中国移动 (CHL.N) 56.47 -0.42 -0.74 260878
中国联通 (CHU.N) 17.60 +0.06 +0.34 338079
中国电信 (CHA.N) 52.55 -0.44 -0.83 14433
中芯国际 (SMI.N) 2.41 +0.00 +0.00 52900
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.70 +0.06 +1.56 1859
(完)
--整理 白云
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。