〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数持平,海岬型船运费上涨

路透5月4日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五大致持平,因较大的海岬型船舶运费上涨与较小的巴拿马型船舶运费下跌相抵销.

波罗的海乾散货运价指数收报1,157点,与周四收盘位持平.该指数反映海岬型船、巴拿马型船、超灵便型船和灵便型船的每日运输市场价格.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI扬升3.21%,至1,576点.

海岬型船运费上涨779美元,至7,848美元,为1月中旬以来最高位.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

"我们预计海岬型船运费未来几周将进一步上涨,因有更多铁矿石进口至中国,且受长途煤矿运输租船活动支撑,"RS Platou Markets的分析师在报告中称.

船舶经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk称,始发于巴西和澳洲的铁矿石货运租船活动推高了海岬型船运费.

行业资讯机构Mysteel近期的数据显示,直到上周之前,中国的铁矿石需求还很清淡,但截至5月4日的一周期间,进口活动稳定.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌6.61%,日均获利减少857美元,至12,194美元.

拉美的季节性谷物出口活动提振对巴拿马型船的需求,但出口预计将逐步回落,会打压巴拿马型船运费.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

今年以来,波罗的海乾散货运价指数累计下跌约33%.(完)