〔中国金融〕证监会主席称将进一步加大资本市场支持并购重组的力度

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透上海5月6日电---中国证券监督管理委员会主席郭树清表示,当前推进上市公司并购重组已具备更加有利的条件.将进一步加大资本市场支持并购重组的力度,继续放松管制,着力强化市场基础建设.
中国证券报周六援引郭树清称,今年以来,上市公司回报股东的意识明显增强.据统计,2011年度共有1,613家上市公司提出现金分红方案,占全部上市公司的67%,超过2008年的52%、2009年的55%和2010年的61%;预计现金分红金额6,068亿元人民币,占上市公司2011年实现净利润的31%.
郭树清并指出,证监会将优先支持符合国家产业政策、有利于行业整合和结构优化的并购重组活动;积极推动部分改制上市公司整体上市;明确对借壳上市执行与IPO(首次公开发行)趋同的资质标准,加大对ST公司炒作的监管力度等.
近几年,上市公司并购重组市场日益活跃,交易规模快速扩张.2006-2011年,共143家上市公司实施行业整合类的重大资产重组,累计交易金额7,570亿元.截至2011年末,国务院国资委监管的117家央企集团中,已有43家基本实现主营业务整体上市,其中近半数采取了上市公司吸收合并、收购母公司资产等并购方式.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。