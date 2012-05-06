〔中国行业〕"十二五"期间预计信息基础设施投资将逾两万亿--工信部

中国证券报周六援引分析人士表示,随着通信业智能化、宽带化趋势的发展以及4G技术即将开始商用,信息基础设施在未来几年仍将保持高速增长态势,将对通信设备业上市公司形成利好.

工信部在《宽带网络基础设施"十二五"规划》中明确了中长期发展目标和实施步骤,提出综合利用各项财税、金融政策,引导企业和社会资源加大对宽带网络建设的投入.此外,将推动设立宽带普遍服务补偿机制,扩大普遍服务政策实施范围和服务内容,促进西部地区、广大农村地区的宽带网络基础设施发展.