〔中国行业〕"十二五"期间预计信息基础设施投资将逾两万亿--工信部

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透上海5月6日电---中国工业和信息化部近日发布通信业、互联网行业等产业规划,预计"十二五"(2011-2015年)期间,信息基础设施累计投资规模将超过2万亿元人民币.2015年电信业务收入将超过1.5万亿元,其中,基础电信企业业务收入超过1.1万亿元.
中国证券报周六援引分析人士表示,随着通信业智能化、宽带化趋势的发展以及4G技术即将开始商用,信息基础设施在未来几年仍将保持高速增长态势,将对通信设备业上市公司形成利好.
工信部在《宽带网络基础设施"十二五"规划》中明确了中长期发展目标和实施步骤,提出综合利用各项财税、金融政策,引导企业和社会资源加大对宽带网络建设的投入.此外,将推动设立宽带普遍服务补偿机制,扩大普遍服务政策实施范围和服务内容,促进西部地区、广大农村地区的宽带网络基础设施发展.
《互联网行业"十二五"发展规划》提出,到规划期末,中国网民数将超过8亿人,普及率将超过57%.电子商务交易额达到18万亿元.预计期间互联网服务业收入年均增长超过25%,突破6,000亿元.
到2015年,中国电话用户总数超过14亿户,电话普及率超过100部/百人.其中,移动电话超过12亿户,移动电话普及率超过85部/百人.3G(第三代移动通信)用户超过4.5亿户,占移动电话用户总数的比例超过36%.同时,统筹2G/3G/WLAN/LTE等协调发展,实现LTE商用,推进TD-LTE增强型技术成为国际标准.
此外,"十二五"期末,网民数将超过8亿人,普及率将超过57%,其中农村网民超过2亿人.同时,网络金融和电子商务普及深化,2015年电子商务交易额达到18万亿元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。