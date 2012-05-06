〔全球汇市〕5月1日止当周投机客连续第三周削减美元多头仓位--CFTC

路透纽约5月4日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客连续第三周削减美元多头仓位.

5月1日止当周,美元净多头仓位从之前一周的195.8亿美元降至133.1亿美元,为3月20日止当周以来最低.

投机客将英镑多头仓位增加了逾一倍,同时增持加元和澳元的多头仓位.

投机客还削减欧元和日圆空头仓位.

做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

5月1日当周 4月24日当周

多头仓位 14,110 12,669

空头仓位 64,283 68,572

净仓位 -50,173 -55,903

欧元(125,000欧元为1口)

5月1日当周 4月24日当周

多头仓位 34,957 36,289

空头仓位 141,947 149,656

净仓位 -106,990 -113,367

英镑(62,500英镑为1口)

5月1日当周 4月24日当周

多头仓位 53,121 47,435

空头仓位 36,628 39,899

净仓位 16,493 7,536

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

5月1日当周 4月24日当周

多头仓位 5,692 4,312

空头仓位 20,003 20,953

净仓位 -14,311 -16,641

加元(100,000加元为1口)

5月1日当周 4月24日当周

多头仓位 84,458 63,028

空头仓位 14,235 18,804

净仓位 70,223 44,224

澳元(100,000澳元为1口)

5月1日当周 4月24日当周

多头仓位 88,649 80,597

空头仓位 36,369 34,556

净仓位 52,280 46,041

(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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