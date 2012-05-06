〔全球汇市〕5月1日止当周投机客连续第三周削减美元多头仓位--CFTC

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透纽约5月4日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客连续第三周削减美元多头仓位.
5月1日止当周,美元净多头仓位从之前一周的195.8亿美元降至133.1亿美元,为3月20日止当周以来最低.
投机客将英镑多头仓位增加了逾一倍,同时增持加元和澳元的多头仓位.
投机客还削减欧元和日圆空头仓位.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
5月1日当周 4月24日当周
多头仓位 14,110 12,669
空头仓位 64,283 68,572
净仓位 -50,173 -55,903
欧元(125,000欧元为1口)
5月1日当周 4月24日当周
多头仓位 34,957 36,289
空头仓位 141,947 149,656
净仓位 -106,990 -113,367
英镑(62,500英镑为1口)
5月1日当周 4月24日当周
多头仓位 53,121 47,435
空头仓位 36,628 39,899
净仓位 16,493 7,536
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
5月1日当周 4月24日当周
多头仓位 5,692 4,312
空头仓位 20,003 20,953
净仓位 -14,311 -16,641
加元(100,000加元为1口)
5月1日当周 4月24日当周
多头仓位 84,458 63,028
空头仓位 14,235 18,804
净仓位 70,223 44,224
澳元(100,000澳元为1口)
5月1日当周 4月24日当周
多头仓位 88,649 80,597
空头仓位 36,369 34,556
净仓位 52,280 46,041
(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
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* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。