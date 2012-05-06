〔中国个股〕上汽集团1-4月汽车累计销量达150.91万辆,同比增长9.2%

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透上海5月6日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周六公告称,公司1-4月累计产量为150.79万辆,同比增13.15%;累计销量为150.91万辆,同比增9.20%.
刊登在上海证券交易所网站的产销快报显示,4月公司合计产量为37.91万辆,销量为36.76万辆.
公司一季度实现净利润56.08亿元,同比小幅增长6.95%.当期实现基本每股收益为0.509元.[ID:nSB1516834]
上汽集团周五收报16.09元,过去一个月上涨8.50%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 黄凯
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。