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亚洲 | 2012年 5月 6日 星期日 23:09 BJT

〔中国个股〕上汽集团1-4月汽车累计销量达150.91万辆,同比增长9.2%

路透上海5月6日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周六公告称,公司1-4月累计产量为150.79万辆,同比增13.15%;累计销量为150.91万辆,同比增9.20%.

刊登在上海证券交易所网站的产销快报显示,4月公司合计产量为37.91万辆,销量为36.76万辆.

公司一季度实现净利润56.08亿元,同比小幅增长6.95%.当期实现基本每股收益为0.509元.[ID:nSB1516834]

上汽集团周五收报16.09元,过去一个月上涨8.50%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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