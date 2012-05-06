《美股一周展望》市场将聚焦法国和希腊大选,关注技术面

路透纽约5月4日电---美国股市上周五创下今年迄今最大单周跌幅之后,投资者下周将把目光转向大西洋彼岸的欧洲,从法国和希腊大选中寻找交投指引.

紧追一系列疲软经济数据和陆续出炉的企业财报的市场神经或许能稍微放松一下.

近几个月以来,全球市场在密切关注欧洲局势发展,要求欧洲国家采取紧缩措施的呼声,被视利好股市,因为这是为了防止欧洲出现信贷危机,若发生危机可能会毁掉或严重阻碍全球经济复苏.

但欧洲经济全面放缓,使得要求当局改变政策方向的呼声日盛.

法国方面,社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)可能击败保守党候选人萨科齐的局面,最初向一些投资者敲响警钟.他若获胜,可能成为以德国为首,在欧洲全面推行紧缩措施行动的一大障碍.并将成为1995年来法国第一位来自社会党的总统.

更让市场紧张的是,反对接受援助的希腊政党在周日投票中可能大有斩获,加大该国已然不受欢迎的改革措施可能遭遇更多反对的风险.

"欧洲可能出现不确定性和不稳定性,"美国保德信国际投资公司驻新泽西州纽瓦克的董事总经理John Praveen说到."市场正在消化极端不利情形的可能性."

Praveen表示,如果奥朗德当选法国总统,表现出愿意和解姿态,缓解投资者对法国维持财政稳定承诺的担忧,那股市还有反弹空间.

投资者等着观察,奥朗德是否能够让法国的财政改革需要与他的经济增长促进计划并行不悖.

"我不是太确定,不管谁赢了,是不是就该'抛售美股'?...不管谁赢了,不确定性都将持续,"FuturePath Trading LLC的期货交易分析师和经纪人Frank Lesh说到.

**基本面清淡,技术面将左右走势**

下周技术水准的重要性可能再度抬头,因为美国数据面清淡,而且只有不到30家标准普尔成份企业将公布业绩.

"没有基本面消息的情况下,我们将开始全力关注技术图表,"Schaeffer's Investment Research的资深技术分析师Ryan Detrick说到.

"标准普尔500指数近期在1,360点附近寻获支撑.如果跌破那一水准,将是个负面讯号,"他说.

上个月标普500指数曾两度跌破此一支撑位,并随后反弹,之后在1,400点遇到强劲阻力.近期经济数据疲软,外加周五公布的非农就业报告显示,就业岗位增幅连续第三个月下降,说明企业放缓招聘速度,浇灭了股市明确向上突破的希望.

就业数据拖累美股走跌.标普500指数和Nasdaq综合股价指数均创下今年迄今最大单周跌幅.上周,道琼工业指数.DJI收跌1.4%,标普500指数.SPX挫跌2.4%,Nasdaq综合股价指数.IXIC收挫3.7%.

下周五美国将公布4月生产者物价指数(PPI),以及汤森路透/密西根大学5月消费者信心指数初值.

财报方面,重要企业迪士尼(DIS.N)和思科(CSCO.O)将先后于周二和周三公布财报.

零售商Macy's(M.N)和Kohl's(KSS.N)亦将分别在周三和周四公布业绩,投资者可从中觅得有关美国消费者信心的线索.(完)

--编译 白云; 审校 蔡美珍

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