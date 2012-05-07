修正:《法国政治焦点》社会党领袖奥朗德击败萨科齐,赢得法国总统大选

(更正:因译文有误,内文第一段改为,他承诺将开始"抵制"德国主导的撙节政策,非"推迟实施")

* 欧洲核心国家在关键时刻转向左翼执政

* 部分计票结果显示,奥朗德支持率为51.7%,领先萨科齐的48.3%

* 萨科齐承认失败,祝贺奥朗德当选

* 奥朗德敦促出台刺激经济成长措施,减缓撙节计划的影响

路透巴黎5月6日电---法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在周日的总统大选中以较大优势赢得胜利,令欧洲核心国家法国转向左翼执政.他承诺将开始抵制德国主导的撙节政策.

法国内政部宣布,99%的投票计票结果显示,奥朗德赢得51.7%的得票率,击败了支持率为48.3%的保守派现任总统萨科齐,使得中左翼政党在野10年后重新执掌政权.

"欧洲正关注我们,"当选总统奥朗德在法国中部城市图勒(Tulle)选区发表胜选演讲时称."我肯定,在许多欧洲国家,人们感到宽慰并希望,撙节计划不一定是我们唯一的命运."

萨科齐因未能遏制10%的高失业率和傲慢轻率的个人风格而落败,成为2009年欧债危机爆发以来,第11位下台的欧元区领导人.

在投票结束后20分钟内,萨科齐承认选举失利,并向支持者表示,他已致电奥朗德表示祝贺,希望后者在如此艰难的时局中一路顺利.

"我为此次大选失败承担全部的责任,"萨科齐说,表明他将退出政治舞台.

"我的位置不会再和原来一样.从现在开始,我参与国家生活的方式将发生改变."

奥朗德的支持者在社会党总部外面欢欣鼓舞,巴黎巴士底广场挤满人群.1981年密特朗成为此前唯一的全民直选的社会党总统时,支持者就是在此广场彻夜狂欢.

不过在希腊选举的政治震撼弹之后,法国这场喜悦可能是短暂的.在希腊的国会选举中主流政党受挫,可能使IMF/欧盟纾困案支持者的席位无法过半数,引发希腊未来在欧元区命运的隐忧.

自封为"正常先生"(Mr Normal)的奥朗德以明显优势获胜,可能使其有底气向德国总理梅克尔施压,促使后者接受让政策转向促进欧洲成长,来平衡已令南欧人愤怒不已的撙节政策.

曾公开支持萨科齐的梅克尔,已经致电奥朗德恭贺其胜选,并邀请他在下周就职典礼后尽快访问德国.法国大选的结果终结了"梅科齐"的组合,梅克尔与萨科齐联手带领欧洲走过危机,开创了一种全新但尚待考验的伙伴关系.

德国外交部长韦斯特威勒(Guido Westerwelle)在法国大使馆活动中表示,"我们现在将一起努力促进欧洲成长协定,透过提高竞争力实现更多成长."

周日进行的一项民意调查显示,左翼很有可能在下月的议会选举中赢得多数席位,特别是反对移民的民族阵线(National Front)料将分流右翼的选票,而伤及萨科齐领导的人民运动联盟(UMP)党.

如果社会党在6月10日和17日的两轮选举中获胜,其权力将增强至前所未有的水平,总统职位、国会上下议院、几乎所有地区以及三分之二的法国城镇都将在他们的掌控之下.

浏览法国民调结果图表,请点选:(r.reuters.com/was36s)

在线浏览法国选举报导,请点选:(link.reuters.com/pyr27s)

**巴士底风暴卷土重来**

作风温和的职业政治家奥朗德自始至终在选举中领先.他在1月宣布一个基于增税、特别是针对高收入者增税的全面计划,来为优先支出计划筹资,并控制公共赤字.他承诺在2017年之前令法国预算达到平衡,不过经济学家称,他可能很快不得不削减公共支出.

除了自身主张,奥朗德也受益于公众对萨科齐粗鲁的个人风格的不满,以及对欧洲经济低迷状况的愤怒情绪.

"我不知道奥朗德能否做得比萨科齐好,但我想要一位理解公平与分享的意义的总统."27岁的巴黎实习教师Maxime Vissac说道.

此次选举正值欧元区面临关键时刻,法国是德国的重要伙伴.

现年57岁的奥朗德属于在欧洲政府占少数的左翼政党,他曾誓言将重新协商欧盟领导人3月签署的预算纪律条约.德国将遵守该条约作为救助困难国家的条件.

意大利总理蒙堤周日致电奥朗德时,赞成要协调欧盟政策以促进经济增长.

与密特朗在1981年的做法不同,这位新当选的总统并没有国有化或赤字支出计划,他赢得大选后的前景,并未让金融市场或欧洲政界感到太紧张.

梅克尔也度过了艰难的一晚,她领导的德国基督教民主党(CDU)在地方的势力看上去可能会进一步削弱.与之前一样,Schleswig-Holstein州选举态势也可能降低她明年连任的机率.

尽管金融市场对奥朗德的经济增长计划热情高涨,但分析师称,由于欧债疑虑重新抬头,他将需要快速打消投资者的忧虑.

奥朗德赢得选举后发表演讲称,降低赤字控制公共债务,以及"让欧洲回到就业和增长",是他的首要任务之一.

法国10年期公债收益率FR10YT=TWEB周五跌至2.87%,为10月初以来最低.不过法国公债还可能遭遇卖压,因市场和信用评级机构还在观望,看奥朗德的财政政策是否可信.

经济分析师希望奥朗德降低过度乐观的经济成长预估,并削减支出,但政治分析师认为,这可能难以实施,因左翼选民希望他提高最低薪资,扭转最近消费税上调的情况.(完)