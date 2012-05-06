《日本重要政经日程》--5月7日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- 三井物产(8031.T)公布全年业绩.
-- 丸红(8002.T)公布全年业绩.
-- 住友商事(8053.T)公布全年业绩.
-- 三菱地所(8802.T)公布全年业绩.(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
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* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。