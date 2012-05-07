《一周经济焦点》欧美表现不济,中国有望引领全球经济复苏

* 中国经济看来即将出现转机

* 中国或为全球经济保持增长的关键

* 美国经济成长放缓,欧洲经济下滑

* 中国数据或表明,该国经济在不确定环境下具有抗压性

记者 Stella Dawson/Nick Edwards

路透5月6日电---美国经济在疲弱中跋涉,欧洲正在与经济衰退苦苦抗争,中国有可能成为拯救者,其显示出的经济抗压性在经济不稳的大环境下带给人安慰.

作为全球第二大经济体,中国对于稳定全球经济增长势头的重要性似乎更胜以往,本周将要公布的一系列经济数据料将进一步证明,该国经济在第一季完成触底,正展开逐步回升之势.

中国第一季经济成长率为将近三年来最弱,国内生产总值(GDP)仅增8.1%.增长放缓的同时,其两大贸易伙伴--欧元区和美国的形势也在恶化.

两方面因素加在一起,令人益发担心中国经济也将走向疲弱,并有可能阻挠其经济重心由出口向内需消费的转变,而这种转变被经济学家视为全球经济恢复稳健增长的必要条件.

近期美国经济数据好坏参半,特别是4月就业报告更是让人大为失望,非农就业岗位仅增长11.5万个,为连续第三个月聘雇活动放慢.在这种情况下,中国的增长就显得更加重要.

在欧洲,企业活动在上月转差,法国和希腊举行大选,且西班牙在解决国内银行业问题上步履维艰,这些都加大了欧洲政治不确定性.

与之形成对比的是,中国4月制造业活动升温,说明中国经济放缓的程度可能正在减轻.

世界银行首席经济学家林毅夫仍相信中国能够实现经济软着陆,因对于技术创新的投资较大,应能提升劳动生产率,提高收入并促进向消费型经济增长的转变.

"我认为中国能够维持8%的经济增长率."林毅夫周五表示.

这一观点得到投资银行业经济分析师的普遍认同."我们相信中国经济正在显露温和的复苏迹象."渣打银行的一份客户报告称.

哈佛大学经济学教授Kenneth Rogoff则要谨慎一些,称中国过份依赖投资来推动经济增长.

他在Project Syndicate网站上撰文指出,投资占中国GDP的将近一半,占比为全球平均水平的两倍,为推动GDP的增长,政府对金融体系进行大力干预,压低借款成本并牺牲储户的回报.

在出口型经济增长难以为继的情况下,固定资产投资支撑了中国的经济,而政府又对因此而滋生的房地产投机泡沫进行打击,这一行动正在开始产生不利影响.因此,将于周五公布的4月数据可能显示,经济活动进一步放缓.