巴菲特谈及巨额并购,平息健康疑虑

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥马哈5月5日电（记者 Ben Berkowitz）---巴菲特试图缓和其患病引发的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)股东对公司未来的担忧，并透露近期曾试图进行的并购是其职业生涯中规模最大的并购案之一。
4月17日巴菲特透露自己患上了前列腺癌，其继任者人选问题自此变得非常紧要。
尽管巴菲特表示“实际上问题很小”，其早期前列腺癌仍提醒大家，巴菲特是一名成功的投资者并获得无数赞赏，而他终究会离世，找到接班人是一件很困难的事情。
这成为伯克希尔哈撒韦公司年度股东大会上长达五个小时的提问题环节的焦点问题。
“我认为接班人不必能够做到所有我做到的，但是他们也有他们的才干。伯克希尔哈撒韦的负责人不会是文科生。”巴菲特说道。
88岁的伯克希尔副总裁芒格打趣地说道：“不必对巴菲特给予过度的同情和注意。我可能患有比他还严重的前列腺癌。”
巴菲特周六还表示，近期曾考虑一宗规模高于200亿美元的并购，并可能卖出一部分希望持有的公司股票以完成并购。
“我希望我们成功地完成了并购。这是可能的。但现在我觉得不可能了。”巴菲特说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。