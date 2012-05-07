巴菲特谈及巨额并购,平息健康疑虑

(本文由路透中文网编译提供)

路透奥马哈5月5日电（记者 Ben Berkowitz）---巴菲特试图缓和其患病引发的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)股东对公司未来的担忧，并透露近期曾试图进行的并购是其职业生涯中规模最大的并购案之一。

4月17日巴菲特透露自己患上了前列腺癌，其继任者人选问题自此变得非常紧要。

尽管巴菲特表示“实际上问题很小”，其早期前列腺癌仍提醒大家，巴菲特是一名成功的投资者并获得无数赞赏，而他终究会离世，找到接班人是一件很困难的事情。

这成为伯克希尔哈撒韦公司年度股东大会上长达五个小时的提问题环节的焦点问题。

“我认为接班人不必能够做到所有我做到的，但是他们也有他们的才干。伯克希尔哈撒韦的负责人不会是文科生。”巴菲特说道。

88岁的伯克希尔副总裁芒格打趣地说道：“不必对巴菲特给予过度的同情和注意。我可能患有比他还严重的前列腺癌。”

巴菲特周六还表示，近期曾考虑一宗规模高于200亿美元的并购，并可能卖出一部分希望持有的公司股票以完成并购。

“我希望我们成功地完成了并购。这是可能的。但现在我觉得不可能了。”巴菲特说道。（完）