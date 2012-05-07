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亚洲 | 2012年 5月 7日 星期一 08:17 BJT

〔离岸人民币〕东亚银行(中国)三年期点心债定价为3.65%--IFR

路透5月7日电---据汤森路透旗下IFR报导，东亚银行（中国）三年期离岸人民币债券定价为3.65%，低于3.75%-4.00%的参考利率区间，这归功于市场反响热烈，认购规模达到35亿元人民币。 鉴于认购踊跃，该行决定悉数用尽国家发改委批准的10亿元人民币（1.58亿美元）点心债发行额度。

东亚银行（中国）决定在香港举行为期仅一天的路演，一来发行规模有限，二来该行是香港家喻户晓的银行。以超额认购达数倍来说，这无疑是明智之举。

按地域划分，香港投资者在这宗交易中认购最多，占到70%，随后为新加坡（24%）、欧洲（4%）和亚洲其他地区（2%）。如果按投资者类型划分，银行认购43%，资产管理公司／基金公司认购27%，私人银行认购23%，公众机构4%，企业投资者3%。

东亚银行(0023.HK)、法国巴黎银行(BNPP.PA)与汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)牵头这笔交易。标普对上述优先级点心债的评级为A，并给予该交易cnAA+的大中华区信用评级。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 张喜良

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