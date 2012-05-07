美国与加拿大经济指标预测--5月7日-5月14日****

韩国金融：政府计划今年将较长天期债券发行量占比提高至30%--官员
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
路透5月7日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月7日当周--------------------------------
5月7日(一)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 -2.8% +7.5%
1400 美国就业趋势指数 4月 -- 107.3
1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加98 增加87.3
5月8日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 4月 -- 92.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月5日当周 -- -0.3%
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 4月 20.20 21.56
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月5日当周 -- +2.9%
1400 美国IBD消费者信心指数 5月 -- 49.3
5月9日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月4日当周 -- 698.2
再融资指数 -- 3,687.7
1400 美国趸售(批发)库存 3月 +0.6% +0.9%
趸售销售 +0.7% +1.2%
5月10日(四)
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 3月 逆差500 逆差460.3
1230 美国出口物价 4月 +0.2% +0.8%
进口物价 -0.1% +1.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月5日当周 37 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.35
续请失业金人数(万人) 4月28日当周 328 327.6
1230 加拿大新屋价格(较前月) 3月 +0.2% +0.3%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 3月 顺差5 顺差2.9
出口(亿加元) -- 396.1
进口(亿加元) -- 393.1
1800 美国联邦预算(亿美元) 4月 盈余300 赤字1,981.6
5月11日(五)
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 持平 持平
(较上年同期) +2.1% +2.8%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.9%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 4月 增加0.7 增加8.23
失业率 7.3% 7.2%
全职就业岗位(万个) -- 增加7.00
兼职就业岗位(万个) -- 增加1.24
就业参与率 -- 66.60%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 76.4 76.4
现况指数 83.0 82.9
预期指数 72.5 72.3
1430 美国ECRI一周领先指标 5月4日当周 -- 124.7
----------------------------------5月14日当周--------------------------------
5月14日(一)
美国和加拿大无重要经济数据公布. (完)
--编译 侯向明;审校 郑茵
路透首尔2月24日 - 韩国企划财政部国库局局长Wi Seong-bak周五表示，政府计划提高较长天期券种发行量，占总发行量比例由2016年的25%升至30%左右。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。