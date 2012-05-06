《中国报摘》--中国证券报5月7日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场原地踏步，等待特朗普讲话
* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
* 头版头条:
--中国证券业协会会长陈共炎表示,进一步推进证券公司改革与创新发展的时机已成熟,协会将从七个方面引导证券公司创新向纵深发展.
* 其他:
--粤华包B(200986.SZ)获准发行公司债券.这是首例B股上市公司债券再融资申请获得通过,亦是八年来B股公司再融资的首单.
--华夏基金公司公告称王亚伟因个人原因,自上周五(4日)起离任华夏基金副总经理及华夏两只基金的基金经理,公司将聘任王亚伟为公司顾问.
--中美战略对话上,中方承诺将继续审批符合条件的,包括外资在内的汽车金融公司和金融租赁公司在中国发行金融券.中方将继续致力于推进汇率改革,增强人民币汇率双向浮动弹性.
--大商所自周一起将启动商品期货期权内部仿真交易,品种为大商所上市交易的全部品种,采用美式期权规则.
--工信部副部长苏波表示,希望中铝公司在稀土资源整合中发挥龙头作用,加快推进整合力度,在建成稀土集团方面取得新进展.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
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* 市场走强，E-迷你标普500指数期货持平，西德克萨斯中质油(WTI)上涨0.2%，日经指数上扬0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。