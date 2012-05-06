《中国报摘》--中国证券报5月7日

* 头版头条:

--中国证券业协会会长陈共炎表示,进一步推进证券公司改革与创新发展的时机已成熟,协会将从七个方面引导证券公司创新向纵深发展.

* 其他:

--粤华包B(200986.SZ)获准发行公司债券.这是首例B股上市公司债券再融资申请获得通过,亦是八年来B股公司再融资的首单.

--华夏基金公司公告称王亚伟因个人原因,自上周五(4日)起离任华夏基金副总经理及华夏两只基金的基金经理,公司将聘任王亚伟为公司顾问.

--中美战略对话上,中方承诺将继续审批符合条件的,包括外资在内的汽车金融公司和金融租赁公司在中国发行金融券.中方将继续致力于推进汇率改革,增强人民币汇率双向浮动弹性.

--大商所自周一起将启动商品期货期权内部仿真交易,品种为大商所上市交易的全部品种,采用美式期权规则.

--工信部副部长苏波表示,希望中铝公司在稀土资源整合中发挥龙头作用,加快推进整合力度,在建成稀土集团方面取得新进展.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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